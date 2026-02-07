Ένα απόρρητο έγγραφο του FBI ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και φαίνεται να προσθέτει νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, για τον οποίο υπάρχουν υπαινιγμοί και αναφορές πως εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της Μοσάντ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει ισχυρισμούς από έναν πληροφοριοδότη και φέρει την ένδειξη αναφοράς εμπιστευτικής ανθρώπινης πηγής, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2020. Στο έγγραφο υπάρχουν σαφείς αναφορές πως ο χρηματιστής είχε λάβει εκπαίδευση κατασκόπου και θεωρούνταν μάλιστα «στρατολογημένος πράκτορας στην Μοσάντ».

Η εν λόγω εμπιστευτική πηγή υπογράμμισε ότι είχε εξετάσει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του Επστάιν και του καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ, Άλαν Ντέρσοβιτς, προσθέτοντας ότι ορισμένα από αυτά τα αποσπάσματα, τις σημειώσεις και τις συνομιλίες διαβιβάζονταν στα κεντρικά της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο καθηγητής της Νομικής είχε δηλώσει σε Αμερικανό δικηγόρο πως ο Επστάιν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και στις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος ισχυρισμός καταγράφεται ως απλή καταγγελία, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σχέσεις Επστάιν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ

Ο Επστάιν φαίνεται πως διατηρούσε σχέσεις με τον Εχούντ Μπάρακ, πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ από το 1999-2001 και υπουργό Άμυνας το διάστημα μεταξύ 2007 και 2013. Ο πληροφοριοδότης τόνισε ότι ο Μπάρακ θεωρούσε τον Νετανιάχου «εγκληματία» και ότι ύστερα από ασταμάτητες συζητήσεις για τον Επστάιν κατέληξε στο συμπέρασμα πως συνδεόταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Άλλα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, αποτυπώνουν ότι ο Επστάιν και ο Μπάρακ διατηρούσαν για αρκετά χρόνια μία σπουδαία προσωπική και επαγγελματική σχέση. Στα συγκεκριμένα έγγραφα γίνονταν αναφορές πως ο Επστάιν παρείχε συμβουλές στον Μπάρακ, συζητούσε για τυχόν αμοιβές συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τον Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τον καλούσε να βοηθήσει τον Πίτερ Μάντελσον προκειμένου να εξασφαλίσει θέση ευθύνης σε ενεργειακή εταιρεία.

Υπενθυμίζεται, πως ο πρώην Βρετανός υπουργός βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιτίας της φερόμενης σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν, με τις βρετανικές αρχές να πραγματοποιούν έφοδο σε δύο οικίες του, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλο αλλά και μεγάλη πολιτική πίεση στον Κιρ Στάρμερ.

Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε κάθε συσχετισμό για πιθανή συνεργασία του Επστάιν με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Την Παρασκευή ανέφερε μέσω X ότι «η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Μπάρακ «εδώ και χρόνια προσπαθεί εμμονικά να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία», κατηγορώντας τον ότι δρα «δημόσια και παρασκηνιακά για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Jeffrey Epstein's unusual close relationship with Ehud Barak doesn't suggest Epstein worked for Israel. It proves the opposite.



Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2026