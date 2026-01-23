Στη σύλληψη του πρώην Ολυμπιονίκη του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, μέσω ανάρτησής του στα social media. Ο 44χρονος Καναδός υπήκοος κατηγορείται ως ο εγκέφαλος μίας από τις πιο βίαιες και εκτεταμένες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, με δράση σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λατινική Αμερική.

Η σύλληψη του Γουέντινγκ αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2026, σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Κας Πατέλ στην Καλιφόρνια. Ο πρώην αθλητής είχε ενταχθεί πέρυσι στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI, ενώ οι αρχές εκτιμούσαν ότι διέμενε στο Μεξικό, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με το FBI, ο Γουέντινγκ φέρεται να ηγείτο ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο μετέφερε κοκαΐνη από την Κολομβία μέσω Μεξικού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Το δίκτυο αυτό χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές αρχές ως ιδιαίτερα βίαιο, με εμπλοκή σε εκβιασμούς και δολοφονίες.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement – as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI January 23, 2026

Τον Νοέμβριο αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο εις βάρος του, το οποίο τον συνδέει με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα που επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γουέντινγκ φέρεται να είχε θέσει επικήρυξη για τον μάρτυρα και τη σύζυγό του μέσω καναδικής ιστοσελίδας.

Παράλληλα, το FBI αναφέρει ότι ο Γουέντινγκ και ο δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης, Άντριου Κλαρκ, 34 ετών, διέταξαν τη δολοφονία δύο μελών καναδικής οικογένειας το 2023, ως αντίποινα για κλεμμένη αποστολή ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται επίσης για ακόμη μία δολοφονία το 2024, φερόμενη ως αποτέλεσμα χρεών που σχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών.