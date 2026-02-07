Αρκετά σοβαρές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον, με τις βρετανικές αρχές να πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες του πρώην υπουργού, καθώς ερευνούν το ενδεχόμενο να είχε μυστικές επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν, διοχετεύοντάς του απόρρητες πληροφορίες.

Ειδικότερα, η υπόθεση Μάντελσον έχει προκαλέσει πολιτικό «σεισμό» στην Βρετανία, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα σενάρια διαδοχής για τον Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Γκόρντον Μπράουν, πρώην πρωθυπουργός, έκανε λόγο για «οικονομικό έγκλημα» σε άρθρο του στο Guardian και για «προδοσία των θεμελιωδών αρχών της χώρας», εκφράζοντας όμως την στήριξή του στον Στάρμερ, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο, εξαιτίας της φερόμενης σύνδεσης Μάντελσον – Έπσταϊν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μίντια, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διεξήγαγε έρευνες σε δύο κατοικίες του Μάντελσον, στο πλαίσιο καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

«Χτενίζουν» τις συνομιλίες Μάντελσον – Έπσταϊν

Ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση Μπράουν το 2008 και τότε φέρεται να αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Έπσταϊν, στα οποία κατηγορείται πως συζητούσε σχέδια του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επιβολή εφάπαξ φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών.

Οι βρετανικές αρχές «χτενίζουν» τις συγκεκριμένες συνομιλίες, οι οποίες φαίνεται πως συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες, με μεγαλύτερη ανάλυση γύρω από τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία εμπνέει το ενδεχόμενο ο Μάντελσον να διοχέτευσε απόρρητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της παγκόσμιας οικονομίας, στο αποκορύφωμα της κρίσης του 2008.

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τον λόρδο Μάντελσον στην παραίτησή του τόσο από τη Βουλή των Λόρδων όσο και από το Εργατικό Κόμμα, ενώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ποινική διερεύνηση. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή ότι ο Μάντελσον «πρόδωσε τη χώρα, το Κοινοβούλιο και το κόμμα», αν και αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως γνώριζε για τη φιλική σχέση του με τον Έπσταϊν όταν τον διόρισε πρέσβη στην Ουάσινγκτον.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έχουν προκαλέσει αφόρητη πολιτική πίεση στον Στάρμερ, την ώρα που ο Γκόρντον Μπράουν χαρακτηρίζει τις διαρροές «καθαρό οικονομικό έγκλημα», τονίζοντας ότι τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την βρετανική οικονομία και το νόμισμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την επαναφορά του Μάντελσον στην κυβέρνηση το 2008, δηλώνοντας βαθιά μεταμέλεια και αναγνωρίζοντας ότι εξαπατήθηκε. Όπως τόνισε, η υπόθεση συνιστά μια βαθιά προδοσία των αρχών που, όπως είπε, η Βρετανία οφείλει να υπερασπίζεται.