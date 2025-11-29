Το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που παλεύουν με τον εθισμό τους στο αλκοόλ έστειλε η Σοφία Καρβέλα. Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η σχεδιάστρια μόδας, που ζει στην Αμερική, εξομολογήθηκε μέσα από μια ανάρτηση στα social media πως για τους αλκοολικούς οι γιορτινές μέρες αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολες και κάλεσε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα να ζητήσουν βοήθεια.

Υπενθυμίζεται πως η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έχει μιλήσει στο παρελθόν μέσα από τα social media για τον αλκοολισμό και για την απόφασή της, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2008, να βγάλει οριστικά το αλκοόλ από τη ζωή της. Σήμερα, μετρά πλέον 17 χρόνια νηφάλια.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Αν δυσκολεύεσαι αυτήν την ημέρα περισσότερο από το συνηθισμένο επειδή είναι Ημέρα των Ευχαριστιών και αυτές οι γιορτινές μέρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς, πριν βρεθείς να βυθίζεσαι ακόμη πιο βαθιά στην απόγνωση, πήγαινε σε μια συνάντηση όπως πηγαίνω κι εγώ ή μπες σε μία διαδικτυακά».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την εξέλιξή της και την παρουσία αγαπημένων ανθρώπων στη ζωή της:«Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να απολαμβάνω χρόνο με αγαπημένους ανθρώπους.Αν μπορείς να ταυτιστείς, θυμήσου να κάνεις μια παύση αν θέλεις να φας πολύ ή να στερηθείς».

«Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη στην κοινότητα που μπορεί να με αγαπήσει όταν εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου», έγραψε κλείνοντας.