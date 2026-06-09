Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια νέα εκτεταμένη επιστημονική ανασκόπηση από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον εξετάζει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και σημαντικών προβλημάτων υγείας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να μην υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. σύμφωνα με άρθρο του Science alert. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 843 προηγούμενες έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1963 και 2023 και αξιολόγησε τη σύνδεση του αλκοόλ με 20 διαφορετικές παθήσεις, αποδίδοντας βαθμολογία από 0 έως 5 αστέρια ανάλογα με τη δύναμη και τη συνέπεια των διαθέσιμων επιστημονικών αποδείξεων.

«Η επιστημονική γνώση σχετικά με το αλκοόλ και την υγεία είναι πραγματικά πολύπλοκη», λέει η οικονομολόγος της υγείας Εμμανουέλα Γακίδου, από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. «Όσον αφορά τον καρκίνο, τα στοιχεία είναι συνεπή και σαφή: ο κίνδυνος αυξάνεται ανεξάρτητα από το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ.»

Advertisement

Advertisement

Τα πιο ξεκάθαρα και ανησυχητικά ευρήματα, λοιπόν, αφορούν τον καρκίνο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και των δέκα μορφών καρκίνου που εξετάστηκαν. Μάλιστα, η αύξηση του κινδύνου παρατηρήθηκε ακόμη και σε άτομα που κατανάλωναν λιγότερο από ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα. Οι μορφές καρκίνου που σχετίστηκαν με χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ περιλαμβάνουν τον καρκίνο του φάρυγγα, του παχέος εντέρου, του οισοφάγου, του μαστού, του ήπατος, του παγκρέατος και του προστάτη. Γενικά, όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο αυξανόταν και ο σχετικός κίνδυνος.

Παράλληλα, η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για όλες τις 20 παθήσεις που εξετάστηκαν. Εκτός από τον καρκίνο, αυτές περιλάμβαναν τον διαβήτη τύπου 2, τη νόσο Αλτσχάιμερ, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τις αναπνευστικές λοιμώξεις, την παγκρεατίτιδα, την κίρρωση και άλλες χρόνιες παθήσεις του ήπατος. Επίσης, βρέθηκαν ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και αυξημένου κινδύνου για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και φυματίωση, αν και οι αποδείξεις ήταν λιγότερο ισχυρές.

Αντίθετα, η σχέση του αλκοόλ με ορισμένα καρδιομεταβολικά και νευρολογικά νοσήματα αποδείχθηκε πιο περίπλοκη. Σε κάποιες μελέτες, η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φάνηκε να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 ή άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι αδύναμα ή αντικρουόμενα και ότι οι πιθανές προστατευτικές επιδράσεις μειώνονται ή εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό, τα ευρήματα δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως σύσταση υπέρ της κατανάλωσης αλκοόλ.

Η ανασκόπηση παρουσιάζει και ορισμένους περιορισμούς. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ βασίζονταν κυρίως σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την ακρίβεια των δεδομένων. Επιπλέον, υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους μελετών ως προς τον έλεγχο άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως η διατροφή και το κάπνισμα.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι ερευνητές θεωρούν ότι το μεγάλο εύρος και η ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων καθιστούν τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά. Υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα δημόσιας υγείας σχετικά με το αλκοόλ θα πρέπει να γίνουν πιο σαφή και ειλικρινή όσον αφορά τους κινδύνους του. Επιπλέον, τονίζουν ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ που να είναι ασφαλές ή ωφέλιμο για όλους, καθώς οι επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις δημόσιας υγείας θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους κινδύνους κάθε πληθυσμιακής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Sciencealert.com, Nature Health.