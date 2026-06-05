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Την Δευτέρα 8 Ιουνίου θα γίνει η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο, μετά από αναβολή που πήρε η υπόθεσή της με το δικαστήριο να κρίνει ότι η ηθοποιός παραμένει ελεύθερη.

Η ηθοποιός, Έλενα Τοπαλίδου, συνελήφθη καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Παρασκευής 05.06.2026, σε όριο μάλιστα πολύ παραπάνω από το επιτρεπόμενο.

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Η γνωστή χορεύτρια, χορογράφος και ηθοποιός, μίλησε για την σύλληψή της και τόνισε πως θα μάθει από το λάθος της. Ζήτησε ακόμη από όλους να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου», ανέφερε συγκεκριμένα.