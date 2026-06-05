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Στη σύλληψη της ηθοποιού και χορεύτριας Έλενας Τοπαλίδου προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Πατησίων

Στη σύλληψη της ηθοποιού και χορεύτριας Έλενας Τοπαλίδου προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.



Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.