Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη σύλληψη της ηθοποιού και χορεύτριας Έλενας Τοπαλίδου προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Advertisement
Advertisement
    tag icon