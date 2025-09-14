Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι το FBI συνεχίζει την ανάκριση σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Παρά τις προσπάθειες των αρχών, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ύποπτος για την επίθεση, αρνείται να συνεργαστεί.

Ο Κοξ χαρακτήρισε τον Ρόμπινσον «βαθιά κατηχημένο στην αριστερή ιδεολογία», επικαλούμενος καταθέσεις συγγενών και φίλων. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, υπήρξαν συζητήσεις του Ρόμπινσον που επικεντρώνονταν ειδικά στον Κερκ, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες για τις ακριβείς πεποιθήσεις του.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον διατηρεί ρομαντική σχέση με τον τρανσέξουαλ συγκάτοικό του, Λανς Τουίγκς, ο οποίος συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. «Ο σύντροφός του ήταν απίστευτα συνεργάσιμος και παραμένει σε στενή επαφή με τους ερευνητές», τόνισε ο Κοξ.

Σε εξέλιξη η έρευνα και τα πιθανά κίνητρα

Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες στον Ρόμπινσον τις επόμενες ημέρες, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση του κινήτρου πίσω από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με έξι πηγές του Axios, οι ερευνητές θεωρούν ότι η οργή του Ρόμπινσον απέναντι στις θέσεις του Κερκ για την ταυτότητα φύλου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την κατανόηση των κινήτρων πίσω από το έγκλημα.

Ο συγκάτοικος Τουίγκς φέρεται να έμεινε άφωνος όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, εκφράζοντας οδύνη και απορία. «Αυτό συνέβη; Θεέ μου, όχι. Εδώ είναι όλα τα μηνύματα», δήλωσε, παραδίδοντας στις αρχές ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Ρόμπινσον μετά τους πυροβολισμούς. Στα μηνύματα αυτά, ο ύποπτος περιέγραφε ότι είχε τυλίξει το όπλο σε πετσέτα και το είχε κρύψει σε θάμνους κοντά στο Utah Valley University, όπου σημειώθηκε η δολοφονία.

Ο κυβερνήτης επιβεβαίωσε ότι οι αρχές εντόπισαν το τουφέκι χάρη στις πληροφορίες από τα μηνύματα, ενώ ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε ζητήσει από τον συγκάτοικο να ανακτηθεί το όπλο.

Ο ρόλος του συγκάτοικου

Αρχικά οι αρχές απέφυγαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου, καθώς θεωρείται «εξαιρετικά συνεργάσιμος». Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι είναι τρανσέξουαλ έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι συνδέεται με τις απόψεις του Κερκ, ο οποίος ήταν ένθερμος πολέμιος των χειρουργικών επεμβάσεων μετάβασης φύλου για ανηλίκους και της συμμετοχής τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η οργή του Ρόμπινσον για αυτές τις θέσεις ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης, ειδικά αν συνδυαστεί με την πιθανότητα ρομαντικής σχέσης μεταξύ των δύο συγκάτοικων.

Παρά την προθυμία συνεργασίας του Τουίγκς, οι αρχές τον θεωρούν «πρόσωπο ενδιαφέροντος», καθώς φαίνεται ότι γνώριζε πολλά αλλά δεν αποκάλυψε άμεσα όλες τις πληροφορίες μετά τη δολοφονία.

Το περιβάλλον του Τάιλερ Ρόμπινσον

Η μητέρα του, Ντέμπι Ρόμπινσον, δήλωσε ότι η οικογένεια στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA. «Τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου είναι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν ξέρω κανέναν που να είναι Δημοκρατικός», είπε χαρακτηριστικά.

Μέλη της οικογένειας αναφέρουν ότι ο Τάιλερ τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσία του Κερκ στο Utah Valley University. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον είπε ότι ο Ρόμπινσον είχε πρόσφατα ακούσει σχόλια που χαρακτήριζαν τον Κερκ ως άνθρωπο «γεμάτο μίσος».

Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διασυνδέσεις του Ρόμπινσον με αριστερές οργανώσεις στη Γιούτα, για να διαπιστωθεί αν γνώριζαν τα σχέδιά του ή τον βοήθησαν μετά την επίθεση. Μία από αυτές τις οργανώσεις εξαφάνισε το προφίλ της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ερωτήματα.

Προτεραιότητες της έρευνας

Η βασική προτεραιότητα των ερευνητών είναι να διαπιστώσουν αν υπήρχαν άλλα άτομα που γνώριζαν τις προθέσεις του Ρόμπινσον πριν ή μετά την επίθεση. Παρά την συνεργασία του συγκάτοικου, οι αρχές τον παρακολουθούν στενά, ώστε να παραμείνει συνεπής στις καταθέσεις και τις πληροφορίες που παρέχει.

