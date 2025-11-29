Με αφορμή τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι σχετικά την κριτική που δέχτηκε μετά τη νυχτερινή του έξοδο στο κέντρο που εμφανίζεται η Άντζελα Δημητρίου με τον Λευτέρη Πανταζή, ο Νίκος Συρίγος άσκησε δριμεία κριτική στον Γιώργο Λιάγκα:

«Επειδή ακούω τον Λιάγκα διαρκώς να λέει για πολιτική εκμετάλλευση του Ρούτσι, βάζει στο μυαλό κάποιων ότι κι εσύ το κάνεις για πολιτική εκμετάλλευση. Αν δεις πώς έχουν διοχετευτεί στα social media αυτά που λες για τον Ρούτσι και πως γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και λάσπης προς τον Πάνο Ρούτσι από όλα αυτά τα τρολ του διαδικτύου, εύκολα μπορεί να μπει και στο δικό μου το μυαλό ότι κάποιος μπορεί να εκτελεί εντολές και να το κάνει αυτό.

Δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό, αν είναι η άποψη κάποιου να κάνει μαθήματα image making στον Πάνο Ρούτσι ή αν όντως τον έχουν βάλει κάποιοι άλλοι να το κάνουν» είπε μεταξύ άλλων με καταγγελτικό ύφος ο 49χρονος δημοσιογράφος ζητώντας από τον Γιώργο Λιάγκα να μην κουνάει το δάχτυλο στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών.

Η Μελέτη, η Ακρίτα και η τρανσοφοβία

Αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον συγκεκριμένων δημοσιογράφων που την κατηγόρησαν για «τρανσοφοβία» είναι η Ελεονώρα Μελέτη- και όχι εναντίον της Έλενας Ακρίτα, όπως κάποιοι έσπευσαν να συμπεράνουν, η οποία επίσης την κατέκρινε.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο λόγος της συγκεκριμένης αντίδρασης έχει να κάνει με τον θεσμικό της ρόλο στην Ευρωβουλή: «Οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός» ανέφερε συμπληρώνοντας ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει ψηφίσει περισσότερες από 108 τροπολογίες που αφορούν και στα τρανς άτομα. «Εδώ έχουμε να κάνουμε με εσκεμμένη συκοφαντική δυσφήμιση».

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη που προκάλεσε αντιδράσεις:

Εκτός από τον Λιάγκα και τη Μελέτη, στο στόχαστρο και η Ιωάννα Τούνη

«Δέχομαι απειλές στο γραφείο μου ότι θα σκοτώσουν την Ιωάννα Τούνη» αποκάλυψε ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. «Μετανοώ που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών» αποκάλυψε ο γνωστός ποινικολόγος. «Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της απόφασης» καθώς σε αυτή τη δίκη «η οιωνεί κατηγορούμενη είναι η κυρία Ιωάννα Τούνη. Δεν θα το επιτρέψω αυτό».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε ακόμα ότι εκτός από την εντολέα του, δέχεται απειλές και ο ίδιος για τη ζωή του. «Αν καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, θα σας κάνουμε κομμάτια» αναφέρουν τα μηνύματα. «Έχω ήδη καταθέσει ήδη μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Δεν μας κάμπτουν οι απειλές» πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως θεωρεί ότι αυτές οι απειλές δεν έχουν σχέση με τους κατηγορούμενους και το στενό τους περιβάλλον αλλά είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από έναν άνθρωπο ψυχικά διαταραγμένο.