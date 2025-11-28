Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι με τον ίδιο να αναρωτιέται «είναι κακό να βγω με έναν φίλο μου για ποτό;»

«Είχα την ανάγκη να βγω έξω. Τίποτα άλλο. Η Άντζελα είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Πάντα την εκτιμούσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια και την στήριξη» είπε ο Πάνος Ρούτσι καθώς νωρίτερα η τραγουδίστρια είχε πει από σκηνής «έχω χάσει κι εγώ δικούς μου ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω, αλλά στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω έναν νέο πατέρα να χάνει ένα τόσο νέο παιδί. Θέλω να τον στηρίξουμε, να τον αγαπάμε και να είμαστε μαζί του».

Δεν με επηρεάζει κανένα σχόλιο. Αυτά που γράφονται, δεν σταματάνε ποτέ. Το ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω; Δεν έχει δικαίωμα να πιει ένα ποτό έξω; Δεν έχει δικαίωμα να βγει βόλτα; Δεν έχει δικαίωμα να πάει ταξίδι;» συνέχισε ο κ. Ρούτσι στις δηλώσεις για την βραδινή έξοδό του

«Έχουμε έναν πόνο, που αυτός ο πόνος με κάθε τρόπο πρέπει να διαχειριστεί. Υπάρχουν φορές που έχεις την ανάγκη να πας έξω, με έναν φίλο σου, να ξεχαστείς με κάποιο τρόπο για λίγες ώρες, να πεις με το φίλο σου μια κουβέντα και να πιείς ένα ποτάκι. Είναι κακό;» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας είπε «δεν έχουμε πενθήσει ακόμα, κάθε μέρα σκεφτόμαστε πως σε μια ευρωπαϊκή χώρα γίνεται να μην μπει κανείς φυλακή. Δεν θα τα παρατήσουμε, όσοι φταίξανε, όσοι είχαν ανάμειξη σε αυτό το έγκλημα θα μπουν φυλακή. Καταθέσαμε αίτηση εκταφής και περιμένουμε από τον εισαγγελέα να ορίσει ημερομηνία και έχουμε ορίσει δικό μας πραγματογνώμονα»