Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στο Πίτσμπουργκ στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη ασφαλείας του κτιρίου του FBI.

Ο άνδρας φέρεται να οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα προς την κεντρική πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) στο κτίριο του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Advertisement

Advertisement

Το FBI χαρακτήρισε το περιστατικό ως «στοχευμένη επίθεση» και «πράξη τρομοκρατίας».

The public is asked to please call 911, call the FBI at 1-800-CALL-FBI, or make a report online at https://t.co/AoP0WgKFiX. pic.twitter.com/OnO7gyhlel September 17, 2025

«Το θεωρούμε ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI. Ήταν μια στοχευμένη επίθεση εναντίον αυτού του κτιρίου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζιορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς πράκτορες, ο ύποπτος, Ντόναλντ Χένσον, φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο, να έβγαλε μια αμερικανική σημαία από το πορτμπαγκάζ και να την έβαλε στην πύλη.

Ο δράστης, από το κοντινό Πεν Χιλς, φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος με τα πόδια μετά τη σύγκρουση.

#BREAKING | Driver rams car into FBI building in Pittsburgh.



American flag and building gate dismantled.



Motive of attack unknown.@eriknjoka has more. pic.twitter.com/pBMgJ6nd4L Advertisement September 17, 2025

«Βγήκε από το αυτοκίνητο, πήγε στην πλευρά του συνοδηγού και έβγαλε κάτι από εκεί», είπε η Νάκισα Μπράουν, μια τοπική εργαζόμενη, στο WTAE στο Πίτσμπουργκ.

«Νόμιζα ότι ήταν όπλο, αλλά τελικά ήταν μια σημαία, την οποία έβαλε πάνω στο φράχτη και άρχισε να φωνάζει κάποια λόγια και μετά έφυγε», είπε.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του FBI, ο Χένσον επισκέφθηκε πρόσφατα το τοπικό γραφείο του FBI και πιθανότατα είναι πρώην μέλος του αμερικανικού στρατού με ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Advertisement

«Ψάχνοντας στα αρχεία μας, διαπιστώσαμε ότι επισκέφθηκε το τοπικό γραφείο πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία που δεν είχε πολύ νόημα», δήλωσε ο Τζιορντάνο.