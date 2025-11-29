Ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που θα άφηνε τη χώρα αποκλεισμένη από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της θα είχε υψηλό οικονομικό κόστος για την Ευρώπη, εκτιμά σε ανάλυσή του το Reuters.

Όλες οι προτάσεις κατάπαυσης του πυρός που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είτε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είτε από Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιλαμβάνουν την αποδοχή από το Κίεβο ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τουλάχιστον προσωρινά τον έλεγχο μέρους ή του συνόλου δύο περιοχών που έχει προσαρτήσει στο Ντονμπάς, δηλαδή το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Advertisement

Advertisement

Καταρχάς, η ειρήνη θα έθετε στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχτεί ποτέ ότι τα παγωμένα αποθεματικά της χώρας του – περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως απαιτούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ.

Στην καλύτερη περίπτωση, είναι απίθανο να το κάνει.

Μια πρόταση που συζητείται εντός της ΕΕ και υποστηρίζεται από τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, θα έβλεπε τουλάχιστον τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας του μπλοκ – περίπου 210 δισεκατομμύρια δολάρια – να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να ενεργήσουν πολύ πιο γρήγορα για να διασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα βοηθήσουν πραγματικά στην αποζημίωση του Κιέβου για τις καταστροφές από τον πόλεμο.

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι το κόστος ανοικοδόμησης της χώρας θα φτάσει τα 524 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα, ο λογαριασμός πλησιάζει πλέον τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Breakingviews.

Αντί η Ρωσία να επωμιστεί το μισό του κόστους, εγκαταλείποντας τα παγωμένα αποθεματικά της, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ίσως χρειαστεί να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους.

Advertisement

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από έναν συνδυασμό ξένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και ιδιωτών επενδυτών. Ωστόσο, εάν το καθεστώς των εδαφών δεν διευθετηθεί, η Ουκρανία δεν θα μπορεί να βασιστεί στη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων που θα ενίσχυαν την οικονομία της. Ακόμη και αν οι δύο πλευρές αποδεχτούν ένα ασταθές status quo, ο φόβος ανανεωμένων εχθροπραξιών – ή μιας νέας ρωσικής εισβολής – θα αποθαρρύνει τους επενδυτές για χρόνια.

Η οικονομία της Ουκρανίας έχει δείξει ανθεκτικότητα από την έναρξη του πολέμου το 2022. Παρόλα αυτά, το ΑΕΠ της φέτος θα παραμείνει 20% χαμηλότερο από το επίπεδο του 2021, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το Ντονμπάς αντιπροσώπευε περίπου το 15% του ΑΕΠ εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Συνεπώς, η ανοικοδόμηση θα χρειαστεί χρόνο.

Advertisement

Μερικοί από τους περισσότερους από 5 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν βρει καταφύγιο στην υπόλοιπη Ευρώπη – περίπου το 75% γυναίκες και παιδιά – ίσως επιλέξουν να επιστρέψουν, ακόμη και αν η εκεχειρία με τη Ρωσία φαίνεται εύθραυστη. Αυτό θα ενίσχυε τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό. Η Γερμανία έχει υποδεχτεί 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες από την αρχή της σύγκρουσης και η Πολωνία περισσότερους από 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει το Κίεβο να εκπαιδεύσει τους επαναπατριζόμενους και να χρηματοδοτήσει την κοινωνική πρόνοια τους, ενώ αυτοί προσαρμόζονται στις ανάγκες ανοικοδόμησης. Οι περίπου 200.000 στρατιώτες που θα επιστρέψουν στην πολιτική ζωή – αν το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων οριστεί σε 800.000, σύμφωνα με πρόταση της ΕΕ – θα χρειαστούν παρόμοια υποστήριξη.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεαστεί επίσης από την παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν το διεθνές καθεστώς των δύο περιοχών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα δεν διευθετηθεί οριστικά.

Advertisement

Ο έλεγχος των κυρίαρχων συνόρων θεωρείται από την ΕΕ ως εγγύηση ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί της θα εφαρμόζονται πλήρως από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Εάν εφαρμοστεί στην Ανατολική Ουκρανία μια άβολη εκεχειρία όπως εξετάζεται τώρα, οι Δυτικοευρωπαίοι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες ταχύτερα από ό,τι σχεδιάζουν. Οι χώρες κοντά στη Ρωσία θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι επενδυτές που οδήγησαν τις ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα σε πτώση έως 5% μετά την ανακοίνωση του πρώτου «ειρηνευτικού» σχεδίου Τραμπ – με μετοχές όπως η γερμανική Rheinmetall να μειώνονται έως και 13% στη συνέχεια – φαίνεται να μην συνειδητοποιούν ότι η Ουκρανία δεν είναι ο μόνος προορισμός των ευρωπαϊκών όπλων. Οι αυξανόμενοι αμυντικοί προϋπολογισμοί στην περιοχή προορίζονται για την προετοιμασία μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Advertisement

Η τελευταία ανησυχία για την Ευρώπη και την Ουκρανία είναι ότι η «ειρήνη» θα έδινε οικονομική ανάσα στον Πούτιν. Στην αρχική αμερικανική εκδοχή μιας πιθανής εκεχειρίας, οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον που ισχύουν από το 2022 θα αρθούν. Μετά από τρία χρόνια στρατιωτικής υπερθέρμανσης, αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα για τη Ρωσία.

Advertisement

Το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί ελάχιστα τον επόμενο χρόνο, κατά 0,5%–1%, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων. Η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται, και η στρατιωτική παραγωγή έχει φτάσει στο ανώτατο όριο δυναμικότητας. Οι στρατιωτικές δαπάνες ανέρχονται πλέον στο 8% του ΑΕΠ, αν και αυτό είναι υποεκτίμηση, καθώς πολλά τμήματα του προϋπολογισμού παραμένουν μυστικά. Ως αποτέλεσμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα διπλασιάστηκε φέτος σε πάνω από 3% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση, χωρίς δυνατότητα δανεισμού από τις αγορές, πρέπει να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα με εγχώρια μέσα.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση του ΦΠΑ τον επόμενο χρόνο, πλήττοντας τους καταναλωτές και αυξάνοντας τον πληθωρισμό, που ήδη φτάνει το 8% ετησίως, ενώ το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας παραμένει πάνω από 16%.

Αν οι κυρώσεις αρθούν, οι προοπτικές για την οικονομία – και κατ’ επέκταση για τον ρωσικό επανεξοπλισμό – θα φαίνονται πιο ευοίωνες.

Advertisement

Μια μερική εκεχειρία βασισμένη στο status quo θα είχε θετικό αντίκτυπο: το τέλος της καταστροφής και των χιλιάδων άσκοπων θανάτων. Ωστόσο, αν η Ευρώπη επιβαρυνθεί για χρόνια από μια ασταθή Ουκρανία, ο κίνδυνος θα είναι μια οικονομική μαύρη τρύπα, αλλά και η πραγματική πιθανότητα μελλοντικής σύγκρουσης.