Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι Έλληνες που είχαν το φοβερό προνόμιο να ζήσουν από κοντά, μέσα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, την ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέων ΙΔ. Μια συνάντηση που βάζει νέα σφραγίδα ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στον Καθολικισμό μετά τη Νίκαια του 1700. (Και πολλά τα σχετικά ρεπορτάζ αυτό το εικοσιτετράωρο αναρτημένα στην HuffPost).

Οι εφοπλιστές Θόδωρος Αγγελόπουλος, Θανάσης Μαρτίνος, Γιώργος Προκοπίου, η βουλευτής Ζέτα Μακρή και ο Γιώργος Ντάβλας, από τους πιο γνωστούς, ίσως και ο κορυφαίος στην παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με PR και με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Τον αναζητήσαμε τηλεφωνικά για να μας δώσει κλίμα και… ρεπορτάζ. Και μας είπε τα εξής:

«Ήταν μία ιστορική στιγμή, για την οποία ένιωσα δέος. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς την συγκίνηση που νιώσαμε όλοι, μάρτυρες αυτής της κορυφαίας στιγμής στον χώρο της χριστιανοσύνης.

Πριν από 10 χρόνια είχα βρεθεί πάλι εδώ, στο Φανάρι, στην επίσκεψη που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτό που ζήσαμε σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, τόσους αιώνες μετά το 1700, ήταν απαράμιλλο. Ήταν συγκλονιστικό. Δε νομίζω ότι θα μπορέσω να ξαναζήσω τέτοιο γεγονός στη ζωή μου.

Θα έπρεπε να ήσασταν εδώ και όχι να σας τα διηγούμαι, το πως βλέπαμε και νοιώθαμε την χημεία του Πατριάρχη και του Πάπα. Σεβασμός, αγάπη, και μια ψυχή οι δυό τους. Στιγμές πρωτόγνωρες, γιατί επαναλαμβάνω, ότι είχα ζήσει και την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου»

Όταν ρωτήθηκε πώς τα κατάφερε να είναι μέσα στους ελάχιστους Έλληνες σε αυτή την κορυφαία συνάντηση, απάντησε:

«Ήμουν καλεσμένος του Άρη Μυλωνά, όποιος έχει τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ Βατικανού και Φαναρίου. Ενδεχομένως να μην ξέρετε ότι στα πλαίσια δραστηριοτήτων μου, έξω από τον επαγγελματικό μου χώρο, συνεισφέρω ότι μπορώ περισσότερο σε μία στέγη παιδιών στο Αιγάλεω, παιδιών από πολλές χώρες του κόσμου, από τους οποίους μάλιστα, εδώ και χρόνια, αποδίδονται ορθόδοξοι ιερείς, ακόμα και καρδινάλιοι. Έτσι γνώρισα τον Άρη και έτσι είχα την τύχη να με προσκαλέσει σε αυτή την ιστορική συνάντηση. Και τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου»

Ζητήσαμε από το Γιώργο Ντάβλα να μας περιγράψει λίγο την γενικότερη ατμόσφαιρα. Μας μίλησε για απίστευτα μέτρα ασφαλείας, με ακροβολισμένους σκοπευτές, όχι με απλούς αστυνομικούς, αλλά οι περισσότεροι της προσωπικής φρουράς του ίδιου του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να προσεγγίσει κάνεις το Φανάρι και να μπει μέσα, ανεξαρτήτως αξιώματος, υπήρχαν τέσσερα κοντρόλ ασφαλείας/ελέγχου.

« Ακόμα και δωρητές του οικουμενικού πατριαρχείου, προσωπικότητες όπως οι εφοπλιστές μας που ήταν εκεί, περίμεναν καρτερικά στην ουρά για να περάσουν τα μέτρα ασφαλείας», πρόσθεσε ο Γιώργος Ντάβλας.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η HuffPost, τον βλέπουμε στη μία με τον Άρη Μυλωνά και την Ζέτα Μακρή και στην άλλη με τον Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, πρώην Γαλλίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι και σε όλα τα βίντεο που έχουμε αναρτήσει, ο Γιώργος Ντάβλας είναι παρών, σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, σε απόσταση αναπνοής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Λέων ΙΔ

