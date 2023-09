Σινεφίλ πήγε στον κινηματογράφο 777 φορές μέσα σε ένα χρόνο

. Guinness World Records

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες επειδή κατάφερε να παρακολουθήσει 777 προβολές ταινιών στον κινηματογράφο μέσα σε έναν έτους.

Ο Zach Swope, 32 ετών, από το Carlisle, ξεκίνησε την προσπάθειά του τον Ιούλιο του 2022 όταν παρακολούθησε την ταινία Minions: Rise of Gru. Η 777η προβολή ταινίας που είδε ήταν το Indiana Jones and the Dial of Destiny ένα χρόνο αργότερα.

Ο Swope έσπασε το ρεκόρ των 715 προβολών ταινιών, που κατείχε ο Γάλλος σινεφίλ Vincent Krohn από το 2018.

Ο Swope είπε ότι εξοικονόμησε χρήματα για τα εισιτήρια στον κινηματογράφο κάνοντας την εγγραφή του στο Regal Unlimited Membership, το οποίο του επέτρεψε απεριόριστες εισόδους στον κινηματογράφο για 22 δολάρια το μήνα.

Οι υπάλληλοι της Regal παρακολουθούσαν τον Swope κατά τη διάρκεια των προβολών του για να βεβαιωθούν ότι ακολουθούσε τους κανόνες που ορίζονται από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Ήταν υποχρεωμένος να μην κάνει διαλείμματα για μπάνιο ή να τρώει σνακ ή ποτά κατά τη διάρκεια των ταινιών.

Ο 32χρονος έβλεπε έως και τρεις ταινίες μετά τη δουλειά του τις καθημερινές και πολλές περισσότερες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Swope είπε ότι η ταινία που είδε τις περισσότερες φορές ήταν το Puss in Boots: The Last Wish, με 47 προβολές.