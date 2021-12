Σινικό Τείχος: Ήταν αποτελεσματικό ή όχι;

Carlos Garcia Rawlins via Reuters

Στρατιωτικά μιλώντας, το Τείχος βοηθούσε την Κίνα να προετοιμάζεται για εισβολές, κερδίζοντας χρόνο για την κινητοποίηση των δυνάμεών τους, ενώ επίσης, σύμφωνα με το βιβλίο «The Great Wall of China From History to Myth» του Άρθουρ Γουόλντρον, κάποιες φορές το χρησιμοποιούσαν για να προσελκύουν εχθρικά στρατεύματα σε δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα το 1428 ένας Κινέζος στρατηγός τράβηξε τους Μογγόλους προς το τείχος, καθηλώνοντάς τους εκεί και νικώντας τους.

Ωστόσο δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια, καθώς δεν είναι συνεχές: Αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση αμυνών όπου το γεωγραφικό ανάγλυφο καθιστούσε ευκολότερη τη διέλευση στρτατευμάτων. Ως εκ τούτου, κάποιες φορές οι εισβολείς απλά πήγαιναν στην άκρη και το προσπερνούσαν. Επίσης, μία από τις πιο διαβόητες αποτυχίες του ήταν αυτή που προκάλεσε το τέλος μιας ολόκληρης δυναστείας. «Παρείχε ελάχιστη ή καθόλου προστασία στους μεγαλύτερους χτίστες τειχών, τη Δυναστεία Μινγκ, από τους πιο απειλητικούς αντιπάλους τους, τους Μαντσού στα βορειοανατολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζούλια Λόβελ, καθηγήτρια σύγχρονης κινεζικής ιστορίας και λογοτεχνίας στο Birkbeck University του Λονδίνου. Ένας Κινέζος στρατηγός απλά άνοιξε τις πύλες, επιτρέποντας στους Μαντσού να μπουν στην Κίνα, όπως είπε στο Live Science η Λόβελ. Οι Μαντσού μετά συνέχισαν ιδρύοντας τη δυναστεία Τσινγκ το 1644, που άντεξε μέχρι το 1912.