Στα άδυτα του μουσείου Dior: Γιατί το όνομα Christian Dior είναι το πιο πετυχημένο στην ιστορία της μόδας

- Όταν πρόκειται για το πάνθεον των σχεδιαστών μόδας, παρά την συχνή σύγκριση με τα δύο άλλα «ιερά τέρατα», την Coco Chanel και τον Cristobal Balenciaga, ο Dior πάντα καταφέρνει να κερδίζει την πρώτη θέση. Γιατί πιστεύετε ότι δεν αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία του;

Είναι πολλοί οι λόγοι. Πρώτον, εφηύρε το New Look που ήταν μια επανάσταση, μια «βόμβα» με τέτοιο αντίτκτυπο που άλλαξε για πάντα την εξέλιξη της μόδας. Δεύτερον, στην ιστορία της μόδας δεν υπάρχει άλλος οίκος που κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός εν μια νυκτί - χάρη στο εν λόγω New Look.

Τρίτον, υπήρχε άμεση συνέχιση γιατί πάντα βρίσκονταν ο σωστός άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή. Μετά τον θάνατό του ανέλαβε ο Yves Saint Laurent, έπειτα ο Marc Bohan, και στη συνέχεια ο Gianfranco Ferre, ο John Galliano, ο Raf Simons και η Maria Grazia Chiuri.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι το όνομα Dior είναι μια πάρα πολύ εύκολη λέξη που μένει στο μυαλό σου, δεν την ξεχνάς. Σε διεθνές επίπεδο είναι εύκολη στην ανάγνωση και απομνημόνευση.

Φυσικά, έπαιξε ρόλο που πέθανε νωρίς, όπως ο John Kennedy, η λαίδη Diana, ο James Dean και ούτω καθεξής. Το ότι πέθανε στο απόγειο της καριέρας του ήταν σημαντικό για την εξέλιξη του ονόματος γιατί έτσι, το πατρώνυμο έγινε μάρκα και η μάρκα εξελίχθηκε σε μύθο.