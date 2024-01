Stegi.Radio Takeover: Ένα μεγάλο τριήμερο μουσικό πάρτι στη Στέγη

Στη Μικρή Σκηνή, το μοναδικό live show από το Παιδί Τραύμα συναντά την αβανγκάρντ φολκ των Širom και τα «πειραγμένα» παραδοσιακά της Anna Vs June, ενώ ο Εκθεσιακός Χώρος -1 γίνεται ένα underground venue που θα γεμίσει από το χιπ χοπ του Pink Siifu, των Αθηναίων Right Clique και των σπουδαίων ονομάτων της γυναικείας ραπ σκηνής XAΡΑ & EXPE, καθώς και από τους bass techno ήχους της Upsammy και του TSVI.

ΗΜΕΡΑ 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:00 – 21:45 | ZonetoZone

21:45 – 22:45 | Selofan

23:00 – 00:30 | Helena Hauff

00:30 – 02:00 | Lee Gamble (DJ set)

02:00 – 03:00 | Animistic Beliefs (Hybrid DJ set)

Μικρή Σκηνή

21:00 – 22:00 | Širom

22:15 – 23:00 | Anna Vs June

23:15 – 00:15 | Veslemes

00:30 – 01:00 | ΤΑΙΝΙΑ | “Signs of Empire” των Black Audio Film Collective

01:00 – 01:30 | ΤΑΙΝΙΑ | “Images of Nationality” των Black Audio Film Collective

01:30 – 02:30 | ΤΑΙΝΙΑ | “Handsworth Songs” των Black Audio Film Collective

Εκθεσιακός Χώρος

20:00 – 21:30 | Retrograde Days

21:30 – 22:00 | Right Clique

22:00 – 23:00 | Pink Siifu x Turich Benjy

23:00 – 23:45 | ΧΑΡΑ Χ ΕΧPE

00:00 – 01:30 | Pink.wav

01:30 – 03:00 | Upsammy

Φουαγιέ 4ου ορόφου

20:00 – 21:00 | Ο Mamorinos Sebgo συνομιλεί με την Ειρήνη Αντωναράκου

21:00 – 22:00 | Ο Black Athena συνομιλεί με τον Κώστα Μαρωνίτη

22:00 – 03:00 | Entropia Records