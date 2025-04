Την σκουντούσα αλλά δεν αντιδρούσε: Δάσκαλος χορού για τον ξαφνικό θάνατο 19χρονης στην Κόρινθο

«Πήγαμε να φάμε πρωινό εμείς και καθώς γυρίσαμε όλοι μαζί πίσω, πήγα να την ξυπνήσω αλλά αυτή δεν αντιδρούσε, την σκουντούσα και πάλι τίποτα. Άρχιζα να μετράω από πάνω της δυνατά, one, two, three έτσι όπως όταν κάνουμε μάθημα για να την ξυπνήσω και πάλι δεν αντιδρούσε. Κάποια στιγμή προσπαθούσα να βρω σφυγμό αλλά δεν έβρισκα και όταν πήγα να τη σηκώσω η κοπέλα βρισκόταν ήδη σε νεκρική ακαμψία. Είχαν σοκαριστεί και τα άλλα κορίτσια που βρισκόταν μπροστά. Έτρεξα κατευθείαν να καλέσω βοήθεια κάποιον από εκεί που μέναμε και κατευθείαν κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία».