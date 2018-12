«The Favourite»: Σάρωσε στα Βρετανικά Κινηματογραφικά Βραβεία

Το «The Favourite», η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου διακρίθηκε για ακόμα μια φορά στα Βρετανικά Κινηματογραφικά Βραβεία που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο.

Τον Νοέμβριο, η «μαύρη κωμωδία» έλαβε 13 υποψηφιότητες και χθες, Κυριακή κέρδισε δέκα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Ηθοποιός στην Ολίβια Κόλμαν, Β′ Γυναικείο στη Ρέιτσελ Βάις και Καλύτερος Σκηνοθέτης στον Γιώργο Λάνθιμο.

Πρόκειται για το τέταρτο βραβείο BIFA στην καριέρα της Κόλμαν, η οποία στο «The Favourite» υποδύεται τη βασίλισσα Άνν. Κάθε υποψηφιότητα BIFA, της έφερνε και νίκη.

Ο Τζο Κόουλ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για το ρόλο του μποξέρ σε μια φυλακή στην Ταϊλάνδη, στην ταινία «A Prayer Before Dawn». Οι «American Animals», «You Were Never Really Here» και «Ray and Liz» κέρδισαν από ένα βραβείο η κάθεμια, ενώ το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν ονομάστηκε «Καλύτερη Διεθνής Ταινία».

Η Τζούντι Ντεντς τιμήθηκε με το βραβείο «Richard Harris Outstanding Contribution» και η Φελίσιτι Τζόουνς με το βραβείο «Variety», το οποίο απονέμεται σε κάποιον σκηνοθέτη, ηθοποιό, σεναριογράφο ή παραγωγό που έχει βοηθήσει τις διεθνείς εταιρίες να επικεντρωθούν στη Μεγάλη Βρετανία.