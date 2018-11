«The Favourite»: 13 υποψηφιότητες στα Ανεξάρτητα Βρετανικά Κινηματογραφικά Βραβεία

Η εποχή των τελετών απονομής βραβείων έχει φτάσει και τα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου ως προπομποί των Όσκαρ, παρουσιάζουν ταινίες που ήδη ξεχωρίζουν και θα συζητηθούν.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite» που τιμήθηκε τον Σεπτέμβριο με το βραβείο της Επιτροπής και καλύτερης ηθοποιού στην Ολίβια Κόλμαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, κέρδισε 13 υποψηφιότητες στα Ανεξάρτητα Βρετανικά Κινηματογραφικά Βραβεία (British Independent Film Awards).

Οι ταινίες που ακολουθούν με πολλές υποψηφιότητες, είναι οι: «American Animals» (11 υποψηφιότητες), «Beast» (10 υποψηφιότητες) και «You Were Never Really Here» (8 υποψηφιότητες).

Η Ρέιτσελ Βάις είναι υποψήφια για βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού και Β′ Γυναικείου Ρόλου για τους ρόλους της στις ταινίες «Disobedience» και «The Favourite» αντίστοιχα. Υποψήφιες είναι και οι συμπρωταγωνίστριές της Ολίβια Κόλμαν, Έμμα Στόουν και η Ρέιτσελ ΜακΑνταμς για το «Disobedience».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου, στο Λονδίνο.

Για ολόκληρη τη λίστα υποψηφιοτήτων, επισκεφτείτε τη σελίδα.