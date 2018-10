Νέες ταινίες: «Suspiria», «Bohemian Rhapsody» και «Peterloo»

Περιγραφή

Ένας ράπερ προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα του. Σε αυτό το παράλογο αίτημα, θα συναντήσει φανταστικούς χαρακτήρες οι οποίοι όμως είναι αθάνατοι.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ευθυμίου

Πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Ευθυμίου, Γιάννης Δεληβέης, Μαίρη Τσώνη, Αντώνης Σπίνουλας, Αντώνης Γκρίτσης

