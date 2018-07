Όταν ο Tarantino συγκινήθηκε. Τα δάκρυα του σκηνοθέτη και ο θαυμασμός για το νέο «Suspiria» σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino

Σίγουρα, οι κριτικοί κινηματογράφου επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό την εξέλιξη μιας ταινίας και πιο συγκεκριμένα την έλευση των θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες. Όταν όμως πρόκειται για αντιδράσεις από ένα μεγάλο σκηνοθέτη, τότε φυσικά υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Luca Guadagnino γύρισε το νέο «Suspiria», έναν «φόρο τιμής» στην πρωτότυπη εκδοχή του Ιταλικού θρίλερ σε σκηνοθεσία Dario Argento που κυκλοφόρησε το 1997. Ο Quentin Tarantino είδε πρόσφατα τη νέα ταινία και αν κρίνουμε από την αντίδρασή του, μάλλον πρόκειται για μια από τις καλύτερες της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον Guadagnino, ο Tarantino όχι μόνο αγάπησε το νέο «Suspiria» αλλά μάλιστα συγκινήθηκε. «Είμαστε φίλοι από τότε που υπήρξαμε μέλη της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Είδαμε το “Suspiria” στο σπίτι του και η αντίδρασή του, ”ζέστανε” την ψυχή μου. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος και στο τέλος έκλαιγε και με αγκάλιαζε. Επειδή πρόκειται για θρίλερ αλλά και μελόδραμα, ο στόχος μου ήταν να κάνω τον θεατή να βιώσει τον τρόμο χωρίς να μπορέσει να πάρει τα μάτια του από την οθόνη, γιατί σαγηνεύονται από τους χαρακτήρες. Η Amazon είναι πολύ χαρούμενη», είπε ο Guadagnino σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ιταλικό ειδησεογραφικό ιστότοπο La Repubblica.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το «Suspiria» μάλλον θα είναι μια μεγάλη εμπειρία στον κινηματογράφο.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη ταινία του Guadagnino, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Οσκαρικού «Call Me By Your Name».

Στο «Suspiria πρωταγωνιστούν οι: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth και Chloe Grace Moretz, η οποία δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι η ποιότητα της ταινίας είναι εφάμιλλη με αυτή ενός φιλμ του Stanley Kubrick.