The Marvels: Η χειρότερη σε εισπράξεις πρεμιέρα σε ΗΠΑ και Καναδά στην ιστορία του MCU

via Associated Press

via Associated Press

Επί 15 χρόνια, το Marvel Cinematic Universe της Disney καταγράφει ένα άνευ προηγουμένου σερί blockbuster -συνολικά, 32 παραγωγές- εδραιώνοντας τη θέση του gold standard όσον αφορά τις εισπράξεις των franchise, με πιο πρόσφατη περίπτωση το «Guardians of the Galaxy Vol. 3», που έφερε στα ταμεία 846 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Μάιο.

Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν διακυμάνσεις. Το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» έκανε εισπράξεις 106 εκατ. δολαρίων τον Φεβρουάριο και μέχρι το τέλος της προβολής του στις αίθουσες είχε συγκεντρώσει 476 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, το «Black Widow» έκανε 80 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, το «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» 75 εκατομμύρια δολάρια και το «Eternals» 71 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι είχαν ένα πολύ καλύτερο σημείο εκκίνησης, ακόμα και όταν ο πλανήτης αντιμετώπιζε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση.