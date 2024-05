Τιμή - ρεκόρ για την κιθάρα του Τζον Λένον από το άλμπουμ «Help!»

via Associated Press

Ο Λένον χάρισε την κιθάρα στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Γκόρντον Ουάλερ των Peter and Gordon, ο οποίος με την σειρά του το έδωσε σε έναν από τους μάνατζερ του συγκροτήματος.

Οι νότες της κιθάρας, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ακούστηκαν στην ταινία «Help!» όταν το κορυφαίο συγκρότημα ερμήνευε το «You’ve Got to Hide Your Love Away».