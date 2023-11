Το άναρχο διεθνές περιβάλλον και η Κύπρος

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου υπήρχε η εκτίμηση από συγκεκριμένους κύκλους για ένα διάστημα ότι ο κόσμος εισήλθε σε μία νέα εποχή όπου οι ανταγωνισμοί θα μειώνοντο. Η θέση αυτή απεδείχθη ότι ήταν λανθασμένη. Οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι συνεχίσθηκαν σε διάφορα επίπεδα. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι συγκρούσεις και ο κατακερματισμός της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 καθώς και τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε διάφορες διενέξεις υφίστανται τα στοιχεία της σύγκρουσης αξιακών συστημάτων. Υπό αυτή την έννοια η θεωρητική προσέγγιση του Huntington (Samuel Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, London: Touchstone Books, 1998) περί σύγκρουσης πολιτισμών δεν μπορεί να αγνοηθεί.