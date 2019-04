Το Facebook αποκαλύπτει πώς επιλέγονται οι αναρτήσεις που εμφανίζονται στο News Feed

Το τι, πώς και γιατί εμφανίζεται στο News Feed μας στο Facebook είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία του κοινωνικού δικτύου, και δεν είναι λίγοι αυτοί που γκρινιάζουν ότι αυτά που τους εμφανίζονται τους είναι αδιάφορα ή και ενοχλητικά και πως θα προτιμούσαν να βλέπουν άλλα πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Facebook ανακοίνωσε το «Why am I seeing this post?» («Γιατί βλέπω αυτή την ανάρτηση;»), με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες του «να κατανοήσουν καλύτερα και να ελέγχουν ευκολότερα αυτά που βλέπουν από φίλους, σελίδες και ομάδες στο News Feed.

«Είναι η πρώτη φορά που ενσωματώνουμε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η σειρά κατάταξης (ranking) απευθείας στην εφαρμογή» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Newsroom του Facebook. Επίσης, γίνονται βελτιώσεις στο «Why am I seeing this ad?», ένα εργαλείο που λανσαρίστηκε το 2014 και έλαβε- σύμφωνα με το Facebook- θετικά σχόλια.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να πατούν αναρτήσεις και διαφημίσεις στο News Feed και να βλέπουν γιατί εμφανίζονται- και τη δυνατότητα να κάνουν ρυθμίσεις, προκειμένου να προσωποποιούν/ εξατομικεύουν περισσότερο αυτά που βλέπουν.

Το «Why am I seeing this post?», σκοπός του οποίου είναι δείχνει στους χρήστες ποια posts είναι τα πιο «σχετικά» σε αυτούς, εμφανίζεται στο drop down menu στη δεξιά γωνία ενός post και εξηγεί πώς οι προηγούμενες δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τη σειρά κατάταξης των posts στο News Feed.

«Συγκεκριμένα, θα είστε σε θέση να δείτε: α) Γιατί βλέπετε ένα συγκεκριμένο post στο News Feed σας- για παράδειγμα, εάν το post είναι από έναν φίλο που κάνατε, ένα γκρουπ στο οποίο μπήκατε ή μια σελίδα που κάνατε follow β) Ποιο είδος πληροφοριών έχει γενικότερα τη μεγαλύτερη επιρροή στη σειρά κατάταξης των posts, περιλαμβανομένων 1) Πόσο συχνά αλληλεπιδράτε με posts ανθρώπων, σελίδων ή ομάδων 2) Πόσο συχνά αλληλεπιδράτε με ένα συγκεκριμένο είδος αναρτήσεων, για παράδειγμα, βίντεο, φωτογραφίες ή links 3) Πόσο δημοφιλή είναι τα posts που κάνουν οι χρήστες, οι σελίδες και οι ομάδες που κάνετε follow. γ) Συντομεύσεις σε εργαλεία ελέγχου, όπως See First, Unfollow, News Feed Preferences και Privacy Shortcuts, για περαιτέρω εξατομίκευση του News Feed».

Ως προς τον λόγο που γίνεται αυτή η αλλαγή, αναφέρεται πως, στο πλαίσιο ερευνών, διαπιστώθηκε πως πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η διαφάνεια στους αλγορίθμους ελέγχου του News Feed δεν είναι αρκετή χωρίς να υπάρχουν σχετικά εργαλεία ελέγχου. «Οι άνθρωποι ήθελαν να μπορούν να δράσουν, οπότε κάναμε εύκολο να διαχειριστείτε αυτά που βλέπετε στο στο News Feed απευθείας από αυτό το χαρακτηριστικό».

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και αλλαγές/ updates στο «Why am I seeing this ad»: «Οι επιχειρήσεις μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους ανεβάζοντας πληροφορίες που έχουν ήδη, όπως emails ή αριθμούς τηλεφώνου. Μετά προσπαθούμε να αντιστοιχίσουμε τη διαφήμιση στο πιο σχετικό κοινό, χωρίς να αποκαλύπτουμε πληροφορίες που επιτρέπουν ταυτοποίηση στην επιχείρηση. Το “Why am I seeing this ad?” θα παρέχει τώρα λεπτομέρειες όπως το πότε ανέβασε ο διαφημιστής τις πληροφορίες ή αν ο διαφημιστής συνεργάστηκε με άλλον marketing partner για τη διαφήμιση» σημειώνει το Facebook.

Σημειώνεται πως το Facebook, το Twitter, το YouTube και άλλα κοινωνικά δίκτυα έχουν δεχτεί επανειλημμένα επικρίσεις για την έλλειψη εξηγήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων οι οποίοι επιλέγουν τι εμφανίζεται στους χρήστες.