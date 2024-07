Το φαινόμενο Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Το 1942 η Ελίζαμπεθ Τέιλορ γύρισε την πρώτη της ταινία, το There’s One Born Every Minute, στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με τη MGM κι έκανε το Lassie Come Home (1943), ενώ ένα χρόνο μετά, ακολούθησε το National Velvet (1944).

Το παιδί-θαύμα («ήμουν ένα φοβισμένο μικρό κορίτσι», όπως εξομολογήθηκε αργότερα μιλώντας για κείνα τα χρόνια) μεγάλωσε και κατάφερε, γεγονός διόλου δεδομένο, όχι μόνο να κάνει ομαλή μετάβαση αναλαμβάνοντας ως νεαρή ηθοποιός πλέον, πρωταγωνιστικούς ρόλους με τις ταινίες Life with Father (1947), Father of the Bride (1950) και A Place in the Sun (1951), αλλά και να καθιερωθεί ως η απόλυτη σταρ της εποχής της.