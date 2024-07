Νέες ταινίες: Deadpool & Wolverine, Μητρικό Ένστικτο με Τζέσικα Τσαστέιν - Αν Χάθαγουεϊ

Ο «Deadpool»/Ράιαν Ρέινολντς, ο πιο αντισυμβατικός (και επιπλέον φλύαρος και αθυρόστομος) αντι-ήρωας της Marvel συναντά τον εντελώς απρόθυμο πρώην X-Man, Wolverine και του ζητά να τον βοηθήσει να σώσει τον κόσμο του και όχι μόνο. Το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας -που αποτελεί μεγάλο στοίχημα της Marvel, ειδικά μετά τις περσινές απανωτές αποτυχίες στο box office, τόσο με το Ant-Man and the Wasp: Quantumania όσο και με το The Marvels, δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν από την έξοδο της στις αίθουσες αποκαλύπτοντας την εμφάνιση - έκπληξη, της Ντάφνι Κιν στον ρόλο της Laura, γνωστή και ως X-23, που είχαμε γνωρίσει στο «Logan» (2017), το υποτιθέμενο κύκνειο άσμα του Wolverine/Χιου Τζάκμαν, όταν η Κιν ήταν μόλις 11 ετών (επί τη ευκαιρία, ο Τζάκμαν έχει τονίσει ότι υποδύεται μια διαφορετική εκδοχή του Wolverine και όχι αυτόν που πέθανε στο «Logan»). Στις αίθουσες από την Τετάρτη 24 Ιουλίου.