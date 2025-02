Το FOBO που σαρώνει - Οταν παραλύουμε από πληθώρα επιλογών και τελικά δεν κάνουμε τίποτα

Thomas Barwick via Getty Images

Η έννοια του FOMO (Fear Of Missing Out) είναι ευρέως γνωστή ήδη από το 2013. Ο όρος περιγράφει μια κατάσταση φόβου και ανησυχίας μήπως χάσουμε πολύτιμες πληροφορίες, που τριγυρνάνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες που αφορούν διάφορους τομείς της ζωής, όπως η τεχνολογία, η μόδα, η διασκέδαση ή ακόμη-ακόμη οι ζωές των άλλων.

Όμως πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τί είναι το FOBO;

To FOBO είναι το ακρωνύμιο του Fear of Best Option. Και αν νιώθουμε τεράστια αγωνία ακόμα και για την πιο μικρή και ασήμαντη απόφαση, ίσως υποφέρουμε από αυτό. Προκειμένου να βεβαιωθούμε οι ειδικοί αναλύουν τον ορισμό και τις επιπτώσεις του FOBO στην ψυχική υγεία και μοιράζονται τις συμβουλές τους για να το καταπολεμήσουμε.