Το νέο ευρωπαϊκό προφίλ είναι κλιματικό

Με πολλά επικοινωνιακά συνθήματα και έξυπνα λογοπαίγνια Ευρώπη και Αμερική μιλούν σήμερα για το Κλίμα και την Κλιματική Αλλαγή. Be nice save the ice (ένα λογοπαίγνιο με το καλός/nice και το πάγος/ice που οι «καλοί» καλούνται να σώσουν), Have an ICE day (να έχεις μια «κρύα μέρα», αντί για «ωραία μέρα»), Don’t be a fool, make the Earth cool (μην είσαι ανόητος, κάνε τη Γη κρύα) και πάρα πολλά άλλα εξίσου ευφάνταστα. Ένα μεγάλο φεστιβάλ συνοδεύει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα που διανύουμε (30/5-5/6) και το πολυσχιδές πρόγραμμα «New European Bauhaus» επιχειρεί να μας ενεργοποιήσει όλους. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό κρεσέντο ή όλα αυτά αποκαλύπτουν κάτι περισσότερο;