Αν κάποιος αντιπαθεί το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ είναι η περίοδος που μάλλον θα πρέπει να αποφύγει τα εμπορικά κέντρα, το ραδιόφωνο, ίσως και τη μουσική γενικότερα, αφού το τραγούδι κυριαρχεί στις μουσικές των γιορτών από το 1994 όσο κανένα άλλο. Λιγότερο γνωστή ωστόσο είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι που ακολουθεί κάθε άλλο παρά το πνεύμα των Χριστουγέννων.

«Αυτό το τραγούδι έχει πλέον ενσωματωθεί στην ιστορία», λέει ο Ντέιβιντ Φόστερ, ο 16 φορές βραβευμένος με Grammy συνθέτης και παραγωγός. «Είναι ενσωματωμένο στα Χριστούγεννα. Όταν σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα, σκέφτεσαι αυτό το τραγούδι».

Το τραγούδι έχει φτάσει στο Νο. 1 του Hot 100 του Billboard τα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Η λίστα καταγράφει τα πιο δημοφιλή τραγούδια κάθε εβδομάδα με βάση το airplay, τις πωλήσεις και το streaming- όχι μόνο τα εορταστικά - και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το 2023 δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Ένας ειδικός προβλέπει ότι σύντομα θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη. Ακόμη και ως ήχος κλήσης έχει πουλήσει εκατομμύρια.

Η επιτυχία της Κάρεϊ είναι τόσο πανταχού παρούσα ώστε η Wall Street Journal έγραψε για εργαζόμενους λιανικής πώλησης που κοντεύουν να τρελαθούν από το πόσες φορές ακούγεται στα καταστήματά τους. Ενας μάλιστα αποσύρεται στην αποθήκη κάθε φορά που ακούει τα χαρακτηριστικά εναρκτήρια κουδούνια.

Ωστόσο, οι δημιουργοί του τραγουδιού, Κάρεϊ και Γουόλτερ Αφανάσιεφ, βρίσκονται σε μια μυστηριώδη διαμάχη. Οι δημιουργοί ενός διαφορετικού τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο υπέβαλαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Κι ενώ η Κάρεϊ αποκαλεί τον εαυτό της Βασίλισσα των Χριστουγέννων, η προσπάθειά της να κατοχυρώσει τον τίτλο αυτό απέτυχε.

Διαφωνία μεταξύ δημιουργών

Όπως έχει πει ο Αφανάσιεφ, μεγάλο μέρος της δουλειάς για το «All I Want for Christmas is You» έγινε από αυτόν και την Κάρεϊ σε ένα νοικιασμένο σπίτι το καλοκαίρι του 1994 όπου δούλευαν πυρετωδώς. Η ομάδα είχε προϊστορία, καθώς είχε συνεργαστεί στα άλμπουμ της Κάρεϊ «Emotions» και «Music Box»

Ξεκίνησε με ένα boogie-woogie πιάνο, πετώντας μελωδικές ιδέες στις οποίες η Κάρεϊ απαντούσε με στίχους. «Ήταν σαν ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ», είπε πριν από έναν χρόνο σε ένα podcast.

Αργότερα, δουλεύοντας μόνη της, η Κάρεϊ ολοκλήρωσε τους στίχους και ο Αφανάσιεφ ηχογράφησε όλα τα όργανα.

Τότε ήταν που τα πράγματα έγιναν περίπλοκα. Η Κάρεϊ ήταν τότε παντρεμένη με τον Τόμμυ Μοτόλα, επικεφαλής της Sony Music. Χώρισαν το 1997 και η σχέση της με τον Αφανάσιεφ, ο οποίος συνέχισε να δουλεύει για τον Μοτόλα, έγινε το θύμα αυτού του διαλυμένου γάμου.

Ο Aφανάσιεφ και η Κάρεϊ δεν μιλούσαν για περίπου δύο δεκαετίες μέχρι που εκείνη του τηλεφώνησε περίπου την εποχή της 25ης επετείου του τραγουδιού, ζητώντας την άδεια του ως επίσης δημιουργού να χρησιμοποιήσει τους στίχους του «All I Want for Christmas is You» σε ένα παιδικό βιβλίο.

Αυτό το επαγγελματικό τηλεφώνημα δεν έσπασε τον πάγο. Ο Αφανάσιεφ λέει ότι φαίνεται πως η συμβολή του έχει διαγραφεί από την αφήγηση της Κάρεϊ για τη δημιουργία του τραγουδιού. Κανένας επιπλέον συγγραφέας δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Good Morning America» τον περασμένο μήνα.

«Το δούλευα μόνη μου, έτσι έγραφα σε αυτό το μικρό πληκτρολόγιο Casio, και σκεφτόμουν, ”Τι σκέφτομαι για τα Χριστούγεννα;” Τι αγαπώ; Τι θέλω; Τι ονειρεύομαι;”» λέει εκείνη. «Και έτσι το ξεκίνησε.

Την εποχή που γράφτηκε το τραγούδι, η Κάρεϊ δεν έπαιζε πλήκτρα και δεν ήξερε πώς να γράφει μουσική, έχει πει ο Αφανάσιεφ. Μάλιστα σε συνέντευξή του στο Variety το 1999 είπε ότι κάθε περίοδο των γιορτών πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι συνέβαλε κι εκείνος στο να γραφτεί το τραγούδι. Έχει δεχτεί ακόμη και απειλές θανάτου.

Το άλλο «All I Want for Christmas is You»

Τον περασμένο μήνα, οι τραγουδοποιοί Άντι Στόουν και Τρόι Πάουερς μήνυσαν τους Κάρεϊ και Αφανάσιεφ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, ζητώντας 20 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και επικαλούμενοι το δικό τους country τραγούδι του 1989, «All I Want for Christmas is You». Είχαν εγκαταλείψει μια προηγούμενη προσπάθεια στο παρελθόν.

Το τραγούδι τους έχει παρόμοιο θέμα, με έναν αφηγητή που επιθυμεί ένα ερωτικό ενδιαφέρον περισσότερο από τις χριστουγεννιάτικες ανέσεις. Οι συγγραφείς κάνουν αναφορά σε μια «συντριπτική πιθανότητα» ότι η Κάρεϊ και ο Αφανάσιεφ είχαν ακούσει το τραγούδι τους.

Ο Ντέιβιντ Φόστερ δήλωσε στο AP ότι το θέμα αυτό ως περιεχόμενο δεν είναι μοναδικό και πως το να γράψεις ένα νέο τραγούδι για τις γιορτές είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού ανταγωνίζεσαι όχι μόνο τις τρέχουσες επιτυχίες, αλλά και τραγούδια και αναμνήσεις εκατοντάδων ετών.