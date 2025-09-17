Σαφάρι για την πληρωμή ξεχασμένων φόρων από το 2019 ξεκίνησε η ΑΑΔΕ, λίγο πριν την παραγραφή τους στο τέλος του 2025, με χιλιάδες ειδοποιητήρια να έχουν ήδη ταχυδρομηθεί στους φορολογούμενους.

Πρόκειται για εκείνους που «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία 5 χρόνια με την ΑΑΔΕ να τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία να τις υποβάλλουν συνολικά, έστω και εκπρόθεσμα καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσουν φόρο «κατ’ εκτίμηση».

Στα «ραβασάκια» καταγράφονται αναλυτικά τα έτη που δεν κατατέθηκε η δήλωση, ενώ δίνονται σαφείς οδηγίες για την πληρωμή των φόρων αλλά και των προστίμων που αναλογούν.

Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό, οι υπόχρεοι που δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Εφορίας, θα καταβάλλουν φόρο που θα υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι ελεγκτές.

Οι παραλήπτες των σημειωμάτων προέκυψαν μετά τις σαρωτικές διασταυρώσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, ακινήτων, στοιχείων του ΕΦΚΑ κ.λπ., που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν θα υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση ο φόρος, λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

Δεν είναι όμως μόνο ο καταλογισμός του φόρου εισοδήματος. Ανάλογα με το έτος για το οποίο δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση, καταλογίζεται εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσον αφορά στο πρόστιμο για τη μη υποβολή ή την εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αυτό ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Πως υπολογίζεται ο φόρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φορολογική Αρχή εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην πράξη που εκδίδεται αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης πράξης. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του φόρου.

Το εκκαθαριστικό με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο ο οποίος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στην ψηφιακή πύλη myAADE ειδοποίηση. Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης και όχι με τα στοιχεία που εντόπισε η ΑΑΔΕ.

Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν τον φόρο εντός 30 ημερών, υπάρχει και η εναλλακτική της πάγιας ρύθμισης σε έως και 24 δόσεις.

