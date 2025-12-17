Απίστευτο μπέρδεμα με την καταβολή των επιδομάτων των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ενώ σε κάποιους λογαριασμούς δεν πιστώθηκαν τα χρήματα αλλά ο ΕΛΓΑ «δέσμευσε» ποσά.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι σήμερα το μεσημέρι (17.12.25) θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΑΑΤ, χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

«Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ για αδικαιολόγητο λάθος σημειώνοντας πως μέχρι το μεσημέρι θα έχουν πληρωθεί όλες οι ενισχύσεις.

Σημειώνεται πως χθες Τρίτη, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

«Χθες το βράδυ περιμέναμε να μπει το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, και αντ’ αυτού είδαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και μας παίρνει χρήματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Ο κ. Τζέλλας εξήγησε πως τα χρήματα παρακρατήθηκαν σε όποιον είχε χρήματα στον λογαριασμό του και αφορούσαν σε ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούσαν οι αγρότες στον ΕΛΓΑ.

Ο Σωτήρης Γιαννάκος Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας σημείωσε πως το βράδυ της Τρίτης πήραν φωτιά τα κινητά, καθώς ο ΕΛΓΑ τραβούσε τα χρήματα που τους είχε βάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.