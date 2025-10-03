Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας, καθώς διαπιστώνεται ότι χιλιάδες δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν έχουν ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση άμεσα, χιλιάδες καλλιεργητές κινδυνεύουν να απενταχθούν, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν κοινοτικοί πόροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ξεκινά η αυστηρή επανεξέταση του προγράμματος βιολογικών καλλιεργειών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πηγαίνουν σε πραγματικά ενεργούς και πιστοποιημένους βιοκαλλιεργητές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, οι έλεγχοι έχουν εντοπίσει περιπτώσεις δικαιούχων που δεν τηρούν τις απαιτούμενες δεσμεύσεις, δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις ή δεν ασκούν πλέον βιολογική γεωργία όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Για αυτούς τους παραγωγούς θα κινηθούν οι διαδικασίες απένταξης, ενώ για όσους έχουν καθυστερήσει, δίνεται ένα στενό χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι, εάν δεν τηρηθούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, διακυβεύεται η ομαλή ροή των κοινοτικών πόρων προς τη χώρα — εξέλιξη που θα είχε επιπτώσεις όχι μόνο στους παραβάτες αλλά σε ολόκληρο το πρόγραμμα!

Η επανεξέταση αποτελεί κρίσιμη κίνηση, καθώς τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ συνδέονται με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας. Το ΥπΑΑΤ σκοπεύει να ενισχύσει το πλαίσιο ελέγχων, τόσο διοικητικά όσο και επιτόπια, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα κατευθύνονται σε όσους πράγματι καλλιεργούν με βιολογικές πρακτικές.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα διαχρονικά προβλήματα ελέγχου στην αγροτική πολιτική της χώρας, καθώς και την ανάγκη για πιο αξιόπιστο μηχανισμό πιστοποίησης και επιτήρησης.