Επιμέλεια: Γιούλα Ζαχιώτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά από την πρώτη ημέρα της εγκατάστασής του στο Λευκό Οίκο, τρόπους για μαζικές απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του κράτους από τον προϋπολογισμό.

Όμως, ότι δεν κατάφερε ο Έλον Μασκ, που είχε τοποθετηθεί στην κυβέρνηση με αυτή την αποστολή, φαίνεται ότι θα αναγκαστούν να το επιτρέψουν οι Δημοκρατικοί -που αρνούνται να ψηφίσουν υπέρ του προϋπολογισμού και μιας διπλάσιας αύξησης στο κόστος της υγειονομικής κάλυψης- δίνοντας στον Τραμπ μια «χρυσή ευκαιρία».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Διευθυντής Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, σχεδιάζει να απολύσει με fast track διαδικασίες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, αρχικά ως απειλή προς τους Δημοκρατικούς για να υποχωρήσουν και να τερματίσουν το κλείσιμο της κυβέρνησης και στη συνέχεια, για να πετύχει το στόχο της συρρίκνωσης του κράτους.

Ο Βόουτ δήλωσε μόλις χθες, ότι ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα προχωρήσουν μέσα στις επόμενες 1-2 ημέρες σε απολύσεις εργαζομένων, κάτι που επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους και η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

Ο εκβιασμός στους Δημοκρατικούς

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του, κινήθηκαν γρήγορα ώστε να χρησιμοποιήσουν μια γνωστή τακτική πίεσης που ασκούν διαδοχικά Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στην κυβέρνηση, για να δικαιολογήσουν τις μαζικές απολύσεις.

Η κυβέρνηση «πάγωσε» επιπλέον χθες, την μεταφορά 18 δισ. δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έργα υποδομών στη Νέα Υόρκη, για να δημιουργήσει προβλήματα στους δύο δημοκρατικούς που εκπροσωπούν τη Νέα Υόρκη στο Κογκρέσο, τον Γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, και τον βουλευτή Χακίμ Τζέφρις.

Το επόμενο βήμα, είναι άλλα 8 δισεκατομμύρια δολάρια από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες που ψήφισαν την Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει άλλωστε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι θα χρησιμοποιήσει την χρηματοδότηση για να ασκήσει πιέσεις στους Δημοκρατικούς.

Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ

Το «κλείσιμο του Κράτους», δίνει στους Ρεπουμπλικάνους την ευκαιρία να «κάνουν κάποια πράγματα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν χωρίς τις ψήφους των Δημοκρατικών, με επίκεντρο την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον στο Fox Business χθες Τετάρτη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζ. Ντ. Βανς πάντως, υποβάθμισε τα σχέδια για «χρήση του lockdown για περικοπές υπηρεσιών και απολύσεις», λέγοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θέλουν να «απολύσουν κανέναν», αλλά η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να απολύσει εργαζόμενους για να εξοικονομήσει χρήματα κατά τη διάρκεια ενός lockdown»

Οι Δημοκρατικοί έχουν παρουσιάσει την αντιπαράθεση ως σύγκρουση για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως σε ότι αφορά την επικείμενη αύξηση των ασφαλίστρων για εκατομμύρια Αμερικανούς, εκτός εάν οι δεχθούν να ψηφίσουν το νόμο για την επέκταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act.

«Θα πολεμάμε παντού, σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως ο δικός σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε πλατφόρμες και email», δήλωσε ο Σούμερ στο MSNBC. «Και όταν ο μέσος Αμερικανός αναρωτηθεί γιατί ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που διπλασιάζει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης να ξέρουν ότι το έκαναν οι Ρεπουμπλικάνοι».