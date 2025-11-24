Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων εμφανίζεται σταδιακά από το πρωί το επίδομα των 250 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ.

Ο αριθμός των δικαιούχων που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να φτάνει τα 310.317.350 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Συνολικά, 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, καθώς στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και άλλες κατηγορίες, πέραν των συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ.

Λίστα δικαιούχων

Οι κατηγορίες των δικαιούχων για το επίδομα των 250 ευρώ είναι τρεις:

Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Συνταξιούχοι του Μικρού Δημοσίου

Κριτήρια καταβολής

Για την καταβολή του επιδόματος ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια:

Μονοσυνταξιούχοι: Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ , δηλαδή λιγότερα από 1.167 ευρώ μεικτά τον μήνα .

Ετήσιο εισόδημα έως , δηλαδή λιγότερα από . Ζευγάρι συνταξιούχων: Συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 1.083 ευρώ ανά συνταξιούχο κατά μέσο όρο, πριν την αφαίρεση φόρου.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την παροχή αποκλείστηκαν όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά η αίτησή τους δεν έχει εκκαθαριστεί, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ακόμη την κανονική σύνταξη. Ο αποκλεισμός ισχύει ακόμη και αν η τεκμαιρόμενη σύνταξη δεν υπερβαίνει το όριο των 14.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος.

Η καταβολή του επιδόματος αποτελεί σημαντική ανάσα για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους ειδικών παροχών, ενώ αναμένονται και νέες ανακοινώσεις για πιθανή ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων εντός του 2025, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Προϋπολογισμού που συζητείται για να ψηφιστεί στη Βουλή.