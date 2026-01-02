Χωρίς το εποχικό επίδομα ανεργίας πέρασαν τις γιορτινές ημέρες χιλιάδες εργαζόμενοι, σύμφωνα με καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ). Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το νέο σύστημα καταβολής των επιδομάτων μέσω προπληρωμένων καρτών, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «διοικητικό αδιέξοδο» που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι να παραμένουν χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους, παρά το γεγονός ότι –τυπικά– οι πληρωμές έχουν δρομολογηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τόσο τα Χριστούγεννα, όσο και την Πρωτοχρονιά πολλοί άνεργοι αναγκάστηκαν να δανειστούν από συγγενείς και φίλους για να μπορέσουν να στρώσουν το εορταστικό τραπέζι.

Οι καταγγελίες

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει προχωρήσει στην πίστωση των ποσών για περίπου 163.000 δικαιούχους. Ωστόσο, στην πράξη, μεγάλος αριθμός ανέργων είτε δεν βλέπει τα χρήματα να εμφανίζονται στον λογαριασμό του είτε αδυνατεί να τα χρησιμοποιήσει, καθώς δεν έχει παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία αποστολής των καρτών, η οποία –όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι– χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, ελλιπή ενημέρωση και σύγχυση αρμοδιοτήτων. Πολλοί δικαιούχοι, όπως αναφέρουν, αναγκάζονται να απευθύνονται διαδοχικά σε τράπεζες, ταχυδρομεία και εταιρείες ταχυμεταφορών, χωρίς σαφή απάντηση για το πότε θα μπορέσουν να εισπράξουν το επίδομα.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι να περάσουν τις γιορτές χωρίς κανένα εισόδημα, γεγονός που, όπως σημειώνει, εντείνει την οικονομική ασφυξία και υπονομεύει τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της, η ΔΥΠΑ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί γενικευμένων καθυστερήσεων. Σύμφωνα με κύκλους της Υπηρεσίας, οι πληρωμές των επιδομάτων πραγματοποιούνται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όπως διευκρινίζεται, τυχόν περιπτώσεις μη πληρωμής δεν συνιστούν συνολικό πρόβλημα, αλλά αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις δικαιούχων, στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις ή εκκρεμότητες στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η Υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ολοκληρώνει τους απαραίτητους ελέγχους πριν από την καταβολή των ποσών.

Σε ό,τι αφορά τις προπληρωμένες κάρτες, η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τράπεζα της προτίμησής τους, ενώ οι καθυστερήσεις στην έκδοση ή την αποστολή της κάρτας αποδίδονται στις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών, χωρίς εμπλοκή της Υπηρεσίας.

Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη…

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η εικόνα που μεταφέρουν οι εργαζόμενοι παραμένει έντονα προβληματική. Η αλληλομετάθεση ευθυνών μεταξύ υπηρεσιών, τραπεζών και φορέων διανομής δημιουργεί ένα κενό λογοδοσίας, το οποίο –όπως επισημαίνουν συνδικαλιστικοί παράγοντες– καταλήγει να επιβαρύνει αποκλειστικά τον άνεργο. Και για χιλιάδες ανέργους, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό ή γραφειοκρατικό, αλλά απολύτως πραγματικό: Αφορά την ίδια τους την επιβίωση!

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΕΕΤ

«Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει για το φιάσκο που θα ακολουθούσε με τις προπληρωμένες κάρτες στο εποχικό επίδομα ανεργίας και δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί!



Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση με νόμο του 2023 αποφάσισε τα επιδόματα ανεργίας να παρέχονται πλέον με προπληρωμένη κάρτα ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή (ας το πιστέψουμε).

Εδώ όμως αρχίζει το απίστευτο αλαλούμ!



Ενώ η ΔΥΠΑ όπως μας ενημέρωσε έχει προχωρήσει στην πίστωση των χρημάτων σε περίπου 163000 δικαιούχους, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών παραμένει απλήρωτη μιας και τα τραπεζικά ιδρύματα όπως μας ενημέρωσε η ΔΥΠΑ ακόμα δεν έχουν εμφανίσει τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αλλά και σε όσους έχουν εμφανιστεί δεν μπορούν να τα εισπράξουν γιατί ακόμα δεν έχουν παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα από τα ΕΛΤΑ που λόγω της συρρίκνωσης τους αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών την παράδοση τους μόνο που οι εποχικά εργαζόμενοι τρέχουν από ταχυδρομεία σε εταιρείες Κούριερ και άκρη δεν βρίσκουν!



Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συνάδελφοι μας για άλλη μια χρονιά να περάσουν τις γιορτινές αυτές ημέρες χωρίς εισόδημα!

Πως να μην αποχωρούν μετά μαζικά από τον κλάδο?



Φυσικά δεν περιμένουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο εργασίας, την ΔΥΠΑ, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, αν είχαν κάτι να μας πουν θα το έλεγαν πριν ένα μήνα στο σχετικό μας έγγραφο! Η μόνη κυνική απάντηση που πήραμε είναι πως η ΔΥΠΑ χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 45 ημέρες για να διασταυρώσει τα στοιχεία του δικαιούχου!



Η επιτελικότητα βούλιαξε και την αναλγησία σας την πληρώνουν οι εργαζόμενοι! Δεν φτάνει που το Υπουργείο Εργασίας κρύβεται και δεν απαντά αν θα αυξήσει την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας, αφήνει και τους εργαζόμενους απλήρωτους!



Η ΠΟΕΕΤ όπως κάνει με κάθε εργοδότη που δεν αποδίδει το Δώρο Χριστουγέννων έτσι θα κάνει και τώρα με την Κυβέρνηση, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η μη καταβολή επιδομάτων και δώρων είναι ποινικό αδίκημα!»

Ολόκληρη η απάντηση μέσω “κύκλων” της ΔΥΠΑ

«Δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση στις πληρωμές προς τους δικαιούχους, καθώς η Υπηρεσία καταβάλλει τα προβλεπόμενα ποσά κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν περιπτώσεις μη πληρωμής δεν συνιστούν γενικευμένο πρόβλημα, αλλά αφορούν μεμονωμένα, ατομικά ζητήματα των δικαιούχων, όπως ελλείψεις ή εκκρεμότητες στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.



Σε ό,τι αφορά την προπληρωμένη κάρτα, επισημαίνεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για θέμα αρμοδιότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμούν για την έκδοσή της, ενώ οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς στην αποστολή της οφείλονται στις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών.



Η ΔΥΠΑ δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία έκδοσης ή αποστολής της προπληρωμένης κάρτας, ενώ οι πληρωμές προς τους ανέργους πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».