Αύριο Παρασκευή (30/1) πραγματοποιούνται οι τακτικές πληρωμές των κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον τρέχοντα μήνα, με το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί να ξεπερνά τα 197 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι πληρωμές αφορούν 612.257 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Η καταβολή των επιδομάτων εντάσσεται στον μηνιαίο προγραμματισμό του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά βασικές παροχές κοινωνικής στήριξης, που καλύπτουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μεταξύ των επιδομάτων που καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ,

, Το Επίδομα Στέγασης ,

, Τα Αναπηρικά επιδόματα ,

, Το Επίδομα Παιδιού ,

, Το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ,

, Το Επίδομα Γέννησης ,

, Παροχές για ομογενείς, έξοδα κηδείας και λοιπές ειδικές ενισχύσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης κατευθύνεται στα αναπηρικά επιδόματα και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους και αποτελούν βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους.

Σημειώνεται ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ανάλογα με τις διαδικασίες κάθε τράπεζας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις πληρωμές και τα επιδόματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, ενώ τυχόν καθυστερήσεις αντιμετωπίζονται κατά κανόνα εντός της ίδιας ημέρας.

Η συγκεκριμένη πληρωμή προσφέρει μια έστω και περιορισμένη οικονομική στήριξη σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο κόστος ζωής.