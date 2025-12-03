Η πρώτη καταβολή για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να γίνει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια επιπλέον οικονομική στήριξη στα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου. Η πληρωμή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία και έχουν υποβάλει αίτηση έως την προβλεπόμενη προθεσμία, ενώ θα καλύπτει αγορές θέρμανσης που έχουν τιμολογηθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1.000.000 πολίτες έχουν υποβάλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, αριθμός που καταδεικνύει την αυξημένη ανάγκη στήριξης μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Από αυτές τις αιτήσεις, η πλειονότητα αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, στερεά καύσιμα όπως πέλετ και καυσόξυλα, αλλά και ηλεκτρική ενέργεια όπου προβλέπεται.

Το επίδομα καλύπτει αποκλειστικά την κύρια κατοικία των δικαιούχων και τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως 1.200 ευρώ για τις ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές της χώρας. Η διαδικασία καταβολής θα γίνει σε τρεις φάσεις: Η πρώτη πριν από τα Χριστούγεννα, η δεύτερη στα τέλη Μαΐου και η τρίτη έως τον Ιούλιο του 2026 για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση και έχουν μεταγενέστερη τιμολόγηση.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται εύκολα με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, δηλώνουν τα στοιχεία της κατοικίας τους, τον τρόπο θέρμανσης που χρησιμοποιούν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN). Όπου απαιτείται, καταχωρούνται και τα παραστατικά αγορών καυσίμων. Με απλά βήματα, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, αρκεί οι δηλώσεις να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. (Δηλώνονται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, τα εξαρτώμενα τέκνα, η ένδειξη πολυκατοικίας, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, η ακριβής διεύθυνση, ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, το είδος του επιδοτούμενου καυσίμου ή ενέργειας και τα στοιχεία επικοινωνίας).

Καθώς η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων πλησιάζει (5 Δεκεμβρίου), τα νοικοκυριά καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να διασφαλίσουν την ένταξή τους στην πρώτη πληρωμή. Το επίδομα αποτελεί σημαντικό μέτρο στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με στόχο να διευκολύνει τις οικογένειες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του χειμώνα.