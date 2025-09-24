Επιβολή προστίμων άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις του πλαφόν και του Κώδικα Δεοντολογίας ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ.

Το πρώτο πρόστιμο 805.340 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία «Lidl», για παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Το δεύτερο πρόστιμο 1.440.000 ευρώ ήταν στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».