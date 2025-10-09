Με νομοθετική ρύθμιση, το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στην αναγραφή της πρώτης τιμής παραγωγής στις ετικέτες των βασικών προϊόντων, δίπλα στην τιμή πώλησης, σε μια προσπάθεια – όπως υποστηρίζει – να ενισχύσει τη διαφάνεια και να «οπλίσει» τον καταναλωτή με πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η ρύθμιση απαντά στις αδικαιολόγητες αυξήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα προϊόντα. «Με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», δήλωσε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ωστόσο, το μέτρο δεν συνοδεύεται από παρεμβάσεις στις ίδιες τις αλυσίδες διαμόρφωσης τιμών, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά του. Οι τιμές παραγωγού θα είναι μεν ορατές, αλλά δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου των μεσαζόντων ή των περιθωρίων κέρδους των ενδιάμεσων κρίκων.

Και… λαϊκές μόνο για παραγωγούς!

Παράλληλα, το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ώστε να μειωθούν οι αποστάσεις από το χωράφι στο ράφι. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες εφαρμογής παραμένουν ασαφείς, ενώ το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει έντονο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα μέτρα, λέγοντας πως «είναι υπέρ των καταναλωτών», επικαλούμενος μάλιστα την περίοδο αρνητικού πληθωρισμού τροφίμων. Όμως, πολλοί καταναλωτές βλέπουν διαφορετική εικόνα στα ράφια, ενώ αναλυτές κάνουν λόγο για μια περισσότερο επικοινωνιακή πρωτοβουλία παρά για ουσιαστική πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας.