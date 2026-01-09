Εγινε το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη συμφωνία εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., καθώς οι δύο εταιρίες σούπερ μάρκετ υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό – προσύμφωνο για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, το προσύμφωνο αφορά την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Advertisement

Advertisement

Η συναλλαγή θα τεθεί προς έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι δύο εταιρείες δηλώνουν ικανοποιημένες από την πορεία της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τη κοινή τους δέσμευση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη τη χώρα.

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με έμφαση στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της.