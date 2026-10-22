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Οι επίμαχες πρακτικές αποκλειστικότητας εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 1998-2014 και είχαν διαπιστωθεί προηγουμένως από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η Heineken αμφισβητεί τη μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης και προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ολλανδικού δικαστηρίου.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, καθώς οι εταιρείες διαφωνούν σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά.

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Αποζημίωση συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ επιδίκασε στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, παραγωγό της μπίρας Βεργίνα, το Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, σε μια καθοριστική εξέλιξη της πολυετούς δικαστικής διαμάχης με τη Heineken και την ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφορά τη ζημία που υπέστη η ελληνική ζυθοποιία από πρακτικές περιορισμού του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά μπίρας κατά την περίοδο 1998-2014. Οι επίμαχες πρακτικές είχαν διαπιστωθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ το ολλανδικό δικαστήριο έκρινε ότι η Heineken και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ευθύνονται από κοινού για την αποκατάσταση της ζημίας.

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«Η σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση αυτής της ζημίας και αναμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της ΖΜΘ», δήλωσε ο Δημήτρης Κρις, διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης.

Έφεση προαναγγέλλει η Heineken

Η δικαστική διαμάχη, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το Reuters, η Heineken προτίθεται να ασκήσει έφεση, αμφισβητώντας τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Ειδικότερα, η ολλανδική εταιρεία υποστηρίζει ότι οι παραδοχές σχετικά με τις πωλήσεις, τις τιμές και την κερδοφορία που θα μπορούσε να είχε επιτύχει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης δεν αποτυπώνουν επαρκώς τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά την επίμαχη περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω δικαστικής αντιπαράθεσης γύρω από το ύψος της αποζημίωσης, παρά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ανάγεται στην έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εμπορική πολιτική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Με την απόφαση 590/2014, η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά μπίρας και επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 31,45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφάρμοζε επί σειρά ετών πολιτική που περιόριζε τον ανταγωνισμό, κυρίως μέσω πρακτικών αποκλειστικότητας στη χονδρική και τη λιανική αγορά.

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Οι πρακτικές αυτές περιλάμβαναν όρους μη διάθεσης ανταγωνιστικών προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και άλλα σημεία πώλησης, οικονομικά κίνητρα συνδεδεμένα με την αποκλειστικότητα, καθώς και προνομιακούς όρους προς χονδρεμπόρους με αντάλλαγμα τον περιορισμό των προμηθειών τους από ανταγωνιστικές ζυθοποιίες.

Η προσφυγή της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ιδρύθηκε το 1996 στην Κομοτηνή και εισήλθε στην αγορά το 1998, λανσάροντας τη μπίρα Βεργίνα.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι πρακτικές που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού περιόρισαν τις εμπορικές δυνατότητές της και ανέκοψαν την ανάπτυξή της, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία.

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Το 2017 προσέφυγε στα ολλανδικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημίωση τόσο από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία όσο και από τη μητρική της, Heineken. Η απόφαση για την επιδίκαση των 111 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντικό σταθμό σε αυτή τη μακρά δικαστική διαδικασία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί μετά την πρόθεση της Heineken να ασκήσει έφεση.