Πόλεμο με την Κίνα άνοιξε ο Παναμάς για τα «μάτια» του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ακύρωσε την άδεια λειτουργίας λιμένων της κινεζικής CK Hutchison, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, σε κάθε άκρο της διώρυγας.

Όπως σχολιάζει το CNBC, η απόφαση θεωρείται νίκη της κυβέρνησης Τραμπ η οποία είχε ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις και απιελές στον Παναμά ώστε να περιορίσει ακόμη και να αποκλείσει την επιρροή της Κίνας στη Διώρυγα.

Το Πεκίνο καταδίκασε την απόφαση της χώρας χαρακτηρίζοντάς την «λογικά λανθασμένη» και «εντελώς γελοία» και προειδοποίησε ότι «αναπόφευκτα ο Παναμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα» εκτός αν αλλάξει πορεία.

«Οι αρχές του Παναμά θα πρέπει να αναγνωρίσουν την κατάσταση και να διορθώσουν την πορεία τους. Εάν επιμείνουν στον δικό τους τρόπο και παραμείνουν πεισματάρηδες, αναπόφευκτα θα πληρώσουν βαρύ τίμημα από πολιτικής και οικονομικής άποψης!» δήλωσε το Γραφείο Υποθέσεων Χονγκ Κονγκ και Μακάο.

Ο Παναμάς αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας, ότι οι όροι υπό τους οποίους η Panama Ports Company (PPC), θυγατρική της CK Hutchison, διαχειρίζεται το λιμάνι Balboa στην ακτή του Ειρηνικού και το Cristóbal στην πλευρά του Ατλαντικού της Διώρυγας του Παναμά παραβίασαν το σύνταγμά του.

Όμως το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, έρχεται ένα χρόνο αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταλάβει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, λέγοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ και την λειτουργεί η Κίνα» δείχνει ξεκάθαρα ότι ο «πόλεμος» είναι μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στο έδαφος του Παναμά.

Απειλεί η Κίνα

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η απόφαση ήταν «αντίθετη με τους νόμους που διέπουν την έγκριση των σχετικών franchise από τον Παναμά και ότι οι εταιρείες θα διατηρήσουν όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διαδικασιών».

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών.

Η PPC, που έχει σύμβαση λειτουργίας των λιμανιών Balboa και Cristóbal από τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν ασυμβίβαστη με το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η CK Hutchison, από την πλευρά της, ξεκίνησε διεθνή διαδικασία διαιτησίας κατά του Παναμά, αφού η χώρα ακύρωσε τις άδειές της για τη λειτουργία δύο λιμένων της Διώρυγας του Παναμά, διεκδικώντας τεράστιες αποζημιώσεις. Πάντως, οι αγορές έδειξαν εμπιστοσύνη στην κινεζική εταιρεία καθώς οι μετοχές της CK Hutchison σημείωσαν άνοδο άνω του 2% σήμερα ενώ η μετοχή έχει αυξηθεί περισσότερο από 23% μέχρι στιγμής φέτος.