Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση ετοιμάζεται να γίνει φέτος η μεγαλύτερη σε διάρκεια ναυτιλιακή διοργάνωση στον κόσμο, καθώς τα Ποσειδώνια 2026 σχεδιάζουν να προσφέρουν στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα μία περίοδο τριών εβδομάδων γεμάτη με συνέδρια, ευκαιρίες δικτύωσης, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάιο και θα κορυφωθούν την εβδομάδα της Έκθεσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Ιουνίου.

Τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου στο Metropolitan Expo έχουν εξαντληθεί μήνες νωρίτερα, ενώ χιλιάδες εκθέτες και επισκέπτες από 140 χώρες θα συγκεντρωθούν για άλλη μια φορά στην Αθήνα τον Ιούνιο.

Τα Ποσειδώνια 2026 θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, επιχειρήσεων τροφοδοσίας και εστιατορίων, παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς, χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού και κατασκευαστές εκθεσιακών περιπτέρων, μεταξύ άλλων. Η εκδήλωση αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της Αττικής και των γειτονικών τουριστικών προορισμών.

Σπάνε κάθε ρεκόρ και αποτελούν πόλο έλξης

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Ο οικονομικός και επιχειρηματικός αντίκτυπος των Ποσειδωνίων ξεκινά πλέον σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της Έκθεσης, καθώς αυξάνεται συνέχεια ο προγραμματισμός συνεδρίων, επιχειρηματικών συναντήσεων, συγκεντρώσεων του κλάδου και αθλητικών εκδηλώσεων πριν από την παραδοσιακά «γεμάτη» εκθεσιακή εβδομάδα.

Με πολλές από τις παράλληλες εκδηλώσεις να διοργανώνονται το 15ήμερο πριν από την Έκθεση, η συνολική χρονική διάρκεια των Ποσειδωνίων επεκτείνεται σημαντικά. Αυτός ο διευρυμένος κύκλος δραστηριοτήτων αναμένεται να αποφέρει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη στην τοπική οικονομία, με τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία και χώρους εκδηλώσεων να ξεπερνούν ήδη τα επίπεδα του 2024».

«Τα Ποσειδώνια επιστρέφουν μεγαλύτερα σε εύρος από ποτέ, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική της ναυτιλίας αλλά και την δέσμευση του κλάδου να αξιοποιεί την Έκθεση ως τη σημαντικότερη πλατφόρμα συνάντησης για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα κάθε δύο χρόνια. Τα Ποσειδώνια παραμένουν πλατφόρμα διασύνδεσης, ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας, τώρα και στο μέλλον. Καμία άλλη ναυτιλιακή διοργάνωση δεν προσελκύει τόσους πολλούς Υπουργούς ναυτιλίας, προέδρους διεθνών οργανισμών, Έλληνες και διεθνείς εφοπλιστές και ανώτερα στελέχη της ναυτιλίας» τόνισε.

Λαμβάνοντας χώρα στην «έδρα» της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) –της μεγαλύτερης και πιο επιδραστικής ένωσης πλοιοκτητών στον κόσμο–, τα Ποσειδώνια αποτελούν εδώ και χρόνια πόλο έλξης όχι μόνο για τα ναυπηγεία και τους προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών, αλλά και για τους χρηματοοικονομικούς, ασφαλιστικούς και τεχνολογικούς κλάδους, αντανακλώντας τη συλλογική δύναμη και την αυξανόμενη δυναμική του βιβλίου παραγγελιών της ΕΕΕ.

Το 2025, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έβαλαν 250 παραγγελίες για νεότευκτα πλοία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατατάσσονται, επίσης, δεύτεροι παγκοσμίως στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων (πίσω μόνο από τους Κινέζους, με περίπου 260 αγορές να ολοκληρώνονται πέρυσι.

Γερμανία, Ιταλία, Άπω Ανατολή και Αυστραλία

Η Γερμανία και η Ιταλία επιστρέφουν φέτος στην Έκθεση με Εθνικά Περίπτερα, έπειτα από μακρά απουσία, με τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών των δύο χωρών να παρουσιάζουν τις λύσεις τους. Προκειμένου να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση, οι διοργανωτές αξιοποίησαν κάθε διαθέσιμο εκθεσιακό χώρο, για να υποδεχθούν περίπου 40 νέους και επανερχόμενους εκθέτες, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών και ναυπηγείων από την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία.

Με τη ναυτιλία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, τα θέματα προς συζήτηση στα φετινά Ποσειδώνια είναι πολλά. Σύμφωνα με την Επικεφαλής Έρευνας και Αποτιμήσεων της Cass Technava, Εύα Τζίμα, «τα θέματα που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις και, φυσικά, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ναυτιλία.

Είναι αυτονόητο ότι, ενώ όλοι αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον κλάδο, τα γεωπολιτικά θέματα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, όχι μόνο επειδή συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς, αλλά και επειδή ο αντίκτυπός τους έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος, όπως αποδεικνύεται από την καθυστέρηση που ψηφίστηκε πέρυσι στην υιοθέτηση του πλαισίου μηδενικών εκπομπών του ΙΜΟ, έπειτα από την άσκηση έντονης πίεσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Τα συνέδρια πριν από τα Ποσειδώνια

Το Συνεδριακό Πρόγραμμα των Ποσειδωνίων 2026 συνεχίζει να διαμορφώνεται. Τα συνέδρια Marine Insurance Greece και RightShip θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους στις αρχές Μαΐου, έχοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση κινδύνων και την ασφάλεια στη ναυτιλία. Το TradeWinds Shipowners Forum 2026 θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα της έκθεσης, φέρνοντας κοντά κορυφαίους πλοιοκτήτες για να συζητήσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις του κλάδου.

Θα ακολουθήσει το Συνέδριο της HELMEPA, το οποίο θα ασχοληθεί με περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα βιωσιμότητας. Μεταξύ των σημαντικότερων εκδηλώσεων στο Πρόγραμμα θα είναι το Συνέδριο SNAME, με τίτλο «Η Αναγέννηση των Ελληνικών Ναυπηγείων: Ενισχύοντας τη Δυναμικότητα, Αποκαθιστώντας την Ηγετική Θέση», το οποίο θα διερευνήσει το μέλλον του αναγεννημένου ναυπηγικού τομέα της Ελλάδας.

Και φυσικά τα Posidonia Games συνεχίζουν να εξελίσσονται σε μια σημαντική αθλητική και κοινωνική πλατφόρμα και να δημιουργούν το δικό τους ναυτιλιακό οικοσύστημα, που περιλαμβάνει πλέον ένα πλήρες αθλητικό Ποσειδωνιακό Σαββατοκύριακο, πριν από την Έκθεση.

Μια νέα προσθήκη για το 2026 είναι ο Ποδηλατικός Γύρος των Ποσειδωνίων, μια ξεχωριστή ποδηλατική εκδήλωση που θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια από τις πιο γραφικές διαδρομές στον κόσμο, από την πλατεία Συντάγματος και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 300 ποδηλάτες.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες διοργανώσεις ιστιοπλοΐας, ποδοσφαίρου, γκολφ, μπάσκετ 3×3 και δρόμου, προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 4.000 επαγγελματίες της ναυτιλίας.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

