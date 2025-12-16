Αιφνιδιαστική αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αναμένονται προβλήματα στον εφοδιασμό ορισμένων πρατηρίων καυσίμων.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων της σε όλα τα επίπεδα, από τις λογιστικές υπηρεσίες έως και την παράδοση καυσίμων. Η απόφαση ελήφθη λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπο της διοίκησής της, εξαιτίας των σχέσεών του με τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στις παραδόσεις καυσίμων αλλά και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις.

Η Cetracore-Jetoil SA δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από τον Μάρτιο του 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH εξαγόρασε τη Jetoil. Εξαιτίας των σχέσεων της Cetracore με άλλες εταιρείες, εκτιμάται ότι προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Cetracore Energy ελέγχεται σε ποσοστό 80,1% από την UFG Europe Holding, με έδρα το Λουξεμβούργο, ενώ η θυγατρική της Rosneft, JV Projects SA, κατέχει ποσοστό 19,9%.

Η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και για πολλές δεκαετίες κατείχε ηγετική θέση στην αγορά πετρελαιοειδών, αποτελώντας την πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας καυσίμων.

