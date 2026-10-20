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Προβλήματα στη χρήση της Revolut, της εφαρμογή διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών, καταγράφονται σήμερα Δευτέρα (20.10.2026). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα προβλήματα είναι εκτεταμένα, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή, αλλά δεν είναι εφικτές οι συναλλαγές μέσω κάρτας.

Η Revolut δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των προβλημάτων και ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάστασή τους.

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We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience… — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε διατάραξη που επηρεάζει πολλές λειτουργίες, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να μην είναι προσβάσιμες», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Η τεχνική μας ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας το συντομότερο δυνατό».

Η Revolut δέχτηκε μπαράζ παραπόνων από χρήστες στα social media, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν πληρωμές, να μεταφέρουν χρήματα.

Οι χρήστες ανέφεραν ακόμα πως, σε αντίθεση με πολλές άλλες περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας τραπεζικών συστημάτων, οι κάρτες τους είχαν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν καν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ούτε σε φυσικά καταστήματα.