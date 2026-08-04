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Η εταιρεία διεκδικεί προμήθεια ύψους 5% για την αγορά ενός superyacht αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ο επιχειρηματίας παρέκαμψε τη μεσιτική τους υπηρεσία.

Ο Νικ Στορόνσκι φέρεται να αγόρασε το σκάφος απευθείας από τον Καναδό επιχειρηματία Πάτρικ Ντόβιτζι, αφού προηγουμένως είχε λάβει προτάσεις από τη μεσιτική εταιρεία.

Εκπρόσωπος του οικογενειακού γραφείου του Στορόνσκι χαρακτήρισε την αγωγή ανυπόστατη και δήλωσε ότι θα ακολουθήσει δικαστική υπεράσπιση για την επίλυση της διαφοράς.

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Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Νικ Στορόνσκι, βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη, καθώς εταιρεία μεσιτείας πολυτελών θαλαμηγών τον κατηγορεί ότι απέφυγε να καταβάλει την προβλεπόμενη προμήθεια για την αγορά ενός superyacht αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, η εταιρεία Cecil Wright & Partners κατέθεσε αγωγή εναντίον του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου τον Ιανουάριο.

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Όπως αναφέρεται στην αγωγή, τον Οκτώβριο του 2024 σύμβουλος του οικογενειακού γραφείου του Στορόνσκι είχε προσεγγίσει τη Cecil Wright προκειμένου να συνδράμει στη ναυπήγηση μιας υπερπολυτελούς θαλαμηγού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ζητήθηκε από την εταιρεία να προτείνει κάποιο διαθέσιμο σκάφος προς αγορά, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου γιοτ.

Revolut chief Nik Storonsky sued by broker over €350mn superyacht https://t.co/rNdxsNY16i August 4, 2026

Η Cecil Wright πρότεινε ένα υπερπολυτελές σκάφος μήκους 102 μέτρων, το οποίο είχε κατασκευαστεί από τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία Lürssen. Το γιοτ διαθέτει, μεταξύ άλλων, πισίνα υπερχείλισης, beach club και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με θάλαμο κρυοθεραπείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, ο ιδρυτής της, Κρις Σέσιλ Ράιτ, ενημερώθηκε τον Ιανουάριο ότι ο Νικ Στορόνσκι είχε προχωρήσει στην αγορά του ίδιου σκάφους απευθείας από τον πωλητή, χωρίς τη μεσολάβηση της Cecil Wright.

Πωλητής του superyacht ήταν ο Καναδός επιχειρηματίας Πάτρικ Ντόβιτζι, πρώην επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου και ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων GFL Environmental. Η Cecil Wright υποστηρίζει ότι, ως μεσίτης που έφερε την ευκαιρία αγοράς στον πελάτη, δικαιούται προμήθεια ύψους 5% επί της συνολικής αξίας της πώλησης.

Revolut co-founder Nik Storonsky sued for €17.5m over superyacht https://t.co/3fpQJAlt2G — The Times and Sunday Times (@thetimes) August 4, 2026

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του ιστορικού ιδιοκτησίας της θαλαμηγού. Αρχικά, το σκάφος είχε παραγγελθεί από τον Πάτρικ Ντόβιτζι. Στη συνέχεια μεταπωλήθηκε σε ανώνυμο Βραζιλιάνο επιχειρηματία, ο οποίος αργότερα συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση τραπεζικής απάτης. Έπειτα, το γιοτ επέστρεψε στην κατοχή του Ντόβιτζι, πριν τελικά αποκτηθεί από τον ιδρυτή της Revolut.

Εκπρόσωπος του οικογενειακού γραφείου του Νικ Στορόνσκι επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει γνώση της αγωγής, δηλώνοντας: «Γνωρίζουμε για την αγωγή. Είναι ανυπόστατη και θα αμυνθούμε δικαστικά. Καθώς πρόκειται πλέον για νομικό ζήτημα, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

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Από την πλευρά της, η Cecil Wright & Partners αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την υπόθεση. Η Cecil Wright & Partners είναι ένας από τους πλέον γνωστούς βρετανικούς οίκους μεσιτείας υπερπολυτελών σκαφών, με έδρα το Λονδίνο και γραφεία στο Μονακό και το Τζέρσεϊ. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση, τη ναύλωση (charter), τη ναυπήγηση και τη διαχείριση superyachts και megayachts, κυρίως σκαφών μήκους άνω των 40 έως 50 μέτρων.