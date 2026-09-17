Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χάκερ που ανέλαβαν ευθύνη για παραβίαση δεδομένων στη Revolut απείλησαν να πουλήσουν εμπιστευτικά δεδομένα εκατοντάδων πελατών σε εγκληματικές οργανώσεις αν δεν τους καταβληθούν λύτρα τριών εκατομμυρίων δολαρίων εντός 24 ωρών.

Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο Reuters ότι η Revolut δεν είχε απευθείας επαφή ή απαίτηση από τα άτομα που ανέλαβαν την ευθύνη.

Advertisement

Advertisement

Η παραβίαση φέρεται να επηρέασε περίπου 680 πελάτες, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ ο πυρήνας των υποδομών της Revolut, οι βάσεις δεδομένων και οι λογαριασμοί πελατών της δεν «χακαρίστηκαν». Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται iamnotavillain, δημοσιοποίησε το τελεσίγραφό της το απόγευμα της Τετάρτης, δίπλα σε ρολόι με αντίστροφη μέτρηση. Μιλώντας στους FT, είπαν πως χρησιμοποιούσαν την ιστοσελίδα για να προβούν σε απαιτήσεις για πρώτη φορά και ότι δεν είχαν υπάρξει διαπραγματεύσεις με τη Revolut.

H ίδια η εταιρεία είπε το Σάββατο πως ευαίσθητα δεδομένα πελατών είχαν αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς άδεια, αφού δέχτηκε πλαστά αιτήματα από ένα κατά τα άλλα νόμιμο email domain κυβερνητικής υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters