Η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων που θα διατεθούν στους καταναλωτές σε τιμή χαμηλότερη από τη σημερινή, θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων με το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης.

«Ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δηλώνει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης για να συμπληρώσει ότι «με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται».

Την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά δυσανασχετούν βλέποντας το εισόδημα τους να εξανεμίζεται πριν περάσουν οι πρώτες δεκαπέντε ημέρες του μήνα, η πολιτεία δηλώνει ότι δίνει «συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών».

Οι αρμόδιοι ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουν για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, «πετυχαίνοντας», σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, «να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».